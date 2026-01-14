14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-190'
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Fatih Tekke'den transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kupadaki İstanbulspor maçının ardından transfer için konuştu.

calendar 14 Ocak 2026 21:04 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 21:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ara transferde istedikleri gibi oyuncu almanın zor olduğunu belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Tekke, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 6-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir dönem İstanbulspor'u çalıştıran Tekke, "Yine eski dostlarla bir arada olmak, bu statta futbol oynamak, burada bulunmak, eski anıların canlanmasını sağladı. İstanbulspor, benim için asla unutulmayacak izler taşıyor. Her zaman kalbimizde olacak. Benim dönemimden kalan çok oyuncu var. Onlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.


Maç hakkında fazla konuşmak istemediğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Müsabakada 11'e 11 oynanan futboldan memnun değilim. Rakibimizin çok eksiği vardı ancak eksik gibi oynamadılar. Gol yemememiz gerekiyordu. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Her hafta aynı şeyleri konuşmaktan yoruldum. Hemen bu maçı unutup, galibiyeti çok abartmadan Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına hazırlanacağız. Kocaelispor deplasmanıyla ikinci yarıya başlayacağız. Bizim için ligin ikinci yarısı, ilk yarısından zor olacak. Buna hazırlanmamız gerek." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fatih Tekke, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Dün (Salı) başkanımız ve yöneticilerimizle konuştuk. Gayet olumluydu. Daha önce konuşup, hemfikir olduğumuz süreci değerlendirdik. Herkesin çabası var. Herkes takımda neler olması, hangi bölgelere kimlerin alınması gerektiğini biliyor. Ancak transfer sadece hoca ve yöneticilerin istemesiyle olmuyor. Koşulların oluşması, alternatiflerinizin olması gerek. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Biraz daha zaman var. Beklediğimiz ve temasta olduğumuz oyuncular var. Devre arası transferde istediğiniz oyuncuyu bulmak kolay değil. Biz bunun zorluğunu yaşıyoruz. Trabzonspor'un menfaatleri dolgusunda faydalı olacak, yatırıma dönüşecek oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Sezon başından beri bu çalışmalar sürüyor. Mevcut kadroda olan oyuncular gibi bize, kendilerine ve oyuna değer katacak oyuncular arıyoruz. Süreç devam ediyor."




 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
