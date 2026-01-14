14 Ocak
Petkimspor Yunanistan'da farklı kazandı

Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu üçüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Peristeri'yi 82-61 mağlup ederek grupta 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu üçüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yunanistan ekibi Peristeri'yi 82-61 yendi.
 
Andreas Papandreou Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-14 önde kapatan konuk takım, devre arasına da 40-36 üstün girdi.
 
İkinci devrede de skor üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği mücadeleyi 82-61 kazandı.
 
Konuk ekipte Yannick Franke, 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Peristeri'de ise Jacob Van Tubbergen 14 sayıyla oynadı.
 
Aliağa Petkimspor, grupta 3'te 3 yaptı. Peristeri ise ilk yenilgisini yaşadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
