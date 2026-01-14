14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
1-1DA
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
0-050'
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
0-1DA
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
0-0DA
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
0-0DA
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-158'
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
4-066'
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-067'
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0DA

Fenerbahçe Opet, Fransa'da kaybetti

Fnerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımına 80-61 kaybetti.

14 Ocak 2026 23:03
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet, Fransa'da kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımına deplasmanda 80-61 yenildi.

François Mitterrand Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 28-18 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-34 üstün gitti.

Sarı-lacivertliler, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Basket Landes, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği karşılaşmadan 80-61 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Leila Lacan, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert, 14 sayıyla oynadı.

F Grubu'nda 8 galibiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Opet, ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 6. galibiyetini elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
