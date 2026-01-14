Fenerbahçe Opet, Fransa'da kaybetti

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu üçüncü maçında Fransa'nın Basket Landes takımına deplasmanda 80-61 yenildi.



François Mitterrand Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 28-18 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 43-34 üstün gitti.



Sarı-lacivertliler, ikinci devrede de skora ortak olmayı başaramadı. Basket Landes, üçüncü periyodunu 60-48 önde geçtiği karşılaşmadan 80-61 galip ayrıldı.



Ev sahibi ekipte Leila Lacan, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Fenerbahçe Opet'te Iliana Rupert, 14 sayıyla oynadı.



F Grubu'nda 8 galibiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Opet, ilk yenilgisini yaşadı. Fransa temsilcisi ise 6. galibiyetini elde etti.



