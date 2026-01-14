Haber Tarihi: 14 Ocak 2026 11:08 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 11:21

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ocak 2026

Bugün (14 Ocak) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 14 Ocak maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ocak 2026
14 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Ocak Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Ocak maç takvimi

14 OCAK GÜNÜN MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

13:00 | Aliağa FK - Samsunspor | A Spor
15:30 | Antalyaspor - Gençlerbirliği | A Spor
18:00 | İstanbulspor - Trabzonspor | A Spor
20:30 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe | A Spor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
İspanya Kral Kupası

20:00 | Albacete - Real Madrid | S Sport Plus
23:00 | Alaves - Rayo Vallecano | S Sport Plus
23:00 | Real Betis - Elche | S Sport Plus


Almanya Bundesliga

20:30 | Wolfsburg - St. Pauli | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
22:30 | Köln - Bayern Münih | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
22:30 | Hoffenheim - Mönchengladbach | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
22:30 | Leipzig - Freiburg | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

İtalya Serie A

20:30 | Napoli - Parma | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
22:45 | Inter - Lecce | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

Afrika Uluslar Kupası (CAF) - Yarı Final

20:00 | Senegal - Mısır | EXXEN
23:00 | Nijerya - Fas | EXXEN

İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

23:00 | Chelsea - Arsenal | EXXEN

