Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ocak 2026

14 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Ocak Çarşamba günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
14 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Ocak maç takvimi 14 OCAK GÜNÜN MAÇLARI
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
13:00 | Aliağa FK - Samsunspor | A Spor
15:30 | Antalyaspor - Gençlerbirliği | A Spor
18:00 | İstanbulspor - Trabzonspor | A Spor
20:30 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe | A Spor
İspanya Kral Kupası
20:00 | Albacete - Real Madrid | S Sport Plus
23:00 | Alaves - Rayo Vallecano | S Sport Plus
23:00 | Real Betis - Elche | S Sport Plus
Almanya Bundesliga
20:30 | Wolfsburg - St. Pauli | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
22:30 | Köln - Bayern Münih | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
22:30 | Hoffenheim - Mönchengladbach | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
22:30 | Leipzig - Freiburg | Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
İtalya Serie A
20:30 | Napoli - Parma | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
22:45 | Inter - Lecce | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Afrika Uluslar Kupası (CAF) - Yarı Final
20:00 | Senegal - Mısır | EXXEN
23:00 | Nijerya - Fas | EXXEN
İngiltere Lig Kupası - Yarı Final
23:00 | Chelsea - Arsenal | EXXEN