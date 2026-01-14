Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ocak 2026

14 Ocak Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Ocak Çarşamba günün maçları listesi...14 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Ocak maç takvimiZiraat Türkiye Kupası (ZTK)13:00 | Aliağa FK - Samsunspor | A Spor15:30 | Antalyaspor - Gençlerbirliği | A Spor18:00 | İstanbulspor - Trabzonspor | A Spor20:30 | Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe | A Sporİspanya Kral Kupası20:00 | Albacete - Real Madrid | S Sport Plus23:00 | Alaves - Rayo Vallecano | S Sport Plus23:00 | Real Betis - Elche | S Sport PlusAlmanya Bundesliga20:30 | Wolfsburg - St. Pauli | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus22:30 | Köln - Bayern Münih | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus22:30 | Hoffenheim - Mönchengladbach | Tivibu Spor 4 / S Sport Plus22:30 | Leipzig - Freiburg | Tivibu Spor 3 / S Sport Plusİtalya Serie A20:30 | Napoli - Parma | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus22:45 | Inter - Lecce | Tivibu Spor 1 / S Sport PlusAfrika Uluslar Kupası (CAF) - Yarı Final20:00 | Senegal - Mısır | EXXEN23:00 | Nijerya - Fas | EXXENİngiltere Lig Kupası - Yarı Final23:00 | Chelsea - Arsenal | EXXEN