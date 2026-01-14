14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
1-1DA
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
0-049'
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
0-1DA
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
0-0DA
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
0-0DA
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-157'
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
4-065'
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-066'
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0DA

Domenico Tedesco'dan Nkunku açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Milan forması giyen ve adı daha önce gündeme gelen Christopher Nkunku için gelen soruya cevap verdi.

14 Ocak 2026 23:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Domenico Tedesco'dan Nkunku açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Tedesco, basın toplantısında Milan forması giyen ve adı daha önce gündeme gelen Christopher Nkunku için gelen soruya verdi.

TEDESCO'NUN SÖZLERİ

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Nkunku ile ilgili sözleri hatırlatılan ve "Christopher Nkunku için ne diyeceksiniz?" sorusu yöneltilen İtalyan teknik adam şu sözleri kullandı:


"Nkunku sorusuna hazırlanmıştım... Transfer dedikoduları hakkında yorum yapmıyorum! Başka takım oyuncuları hakkında konuşmam. O röportajda bir soru soruldu ve tek bir şey söyledim, kendisini tanıyorum çünkü beraber çalıştık.

İsim belirtmem zor. Birkaç kulüpte çalıştım ama transfer anlamında bu desteği hiç görmedim. Yönetim çok çalışıyor, bütün kararları beraber alıyoruz.

Anthony Musaba, Matteo Guendouzi transferini de birlikte kararlaştırdık. Böyle olmazsa, transfer yapılmasın fikrine daha sıcak bakarım. Hep beraber karar almalıyız."


NE DEMİŞTİ?

Tedesco, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Nkunku için, "Şu anda Nkunku'nun Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum." demişti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
