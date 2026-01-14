Domenico Tedesco'dan Nkunku açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynadıkları maçın ardından konuştu.
Tedesco, basın toplantısında Milan forması giyen ve adı daha önce gündeme gelen Christopher Nkunku için gelen soruya verdi.
TEDESCO'NUN SÖZLERİ
La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Nkunku ile ilgili sözleri hatırlatılan ve "Christopher Nkunku için ne diyeceksiniz?" sorusu yöneltilen İtalyan teknik adam şu sözleri kullandı:
"Nkunku sorusuna hazırlanmıştım... Transfer dedikoduları hakkında yorum yapmıyorum! Başka takım oyuncuları hakkında konuşmam. O röportajda bir soru soruldu ve tek bir şey söyledim, kendisini tanıyorum çünkü beraber çalıştık.
İsim belirtmem zor. Birkaç kulüpte çalıştım ama transfer anlamında bu desteği hiç görmedim. Yönetim çok çalışıyor, bütün kararları beraber alıyoruz.
Anthony Musaba, Matteo Guendouzi transferini de birlikte kararlaştırdık. Böyle olmazsa, transfer yapılmasın fikrine daha sıcak bakarım. Hep beraber karar almalıyız."
NE DEMİŞTİ?
Tedesco, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Nkunku için, "Şu anda Nkunku'nun Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum." demişti.
