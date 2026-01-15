Roma, 25 milyon euro'luk transferi açıkladı

İtalya Serie A takımlarından Roma, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.
Roma, Marsilya'nın 18 yaşındaki Fransız genç forveti Robinio Vaz'ın transferini açıkladı.
25 MİLYON EURO
İtalyan temsilcisi, genç futbolcu için 22 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.
2030'A KADAR SÖZLEŞME
Roma, Robinio Vaz ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Transferinden önce Marsilya'da bu sezon 19 maçta süre bulan genç futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
