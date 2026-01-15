Roma, 25 milyon euro'luk transferi açıkladı

İtalya Serie A takımlarından Roma, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.Roma, Marsilya'nın 18 yaşındaki Fransız genç forveti Robinio Vaz'ın transferini açıkladı.İtalyan temsilcisi, genç futbolcu için 22 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus ödeyecek.Roma, Robinio Vaz ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Transferinden önce Marsilya'da bu sezon 19 maçta süre bulan genç futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.