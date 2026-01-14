14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-190'
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Türk Telekom, Avrupa'da farklı kazandı

Türk Telekom Basketbol, London Lions'u 88-63'lük skorla mağlup etti.

calendar 14 Ocak 2026 21:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, Avrupa'da farklı kazandı
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 14. maçında konuk ettiği İngiliz ekibi London Lions'ı 88-63 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlanırken Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 8-5 önde geçti. Hücumdaki etkinliğini artıran konuk ekip, farkı 1'e (10-9) indirdi. Kalan bölümde Devoe ve Bankston ile sayılar bulan Türk Telekom, ilk çeyreği 14-11 üstün tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan London Lions, Reynolds, Williams ve Sandy ile 8 sayılık seri yakalayarak 21-16 öne geçti. Türk Telekom'un hücumda hatalar yaptığı orta bölümde konuk ekip, farkı 10'a (18-28) çıkardı. Türk Telekom, Ata Kahraman, Trifunovic ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla farkı eritirken London Lions, soyunma odasına 32-30 önde gitti.


Üçüncü çeyreğin başında etkili hücumlarıyla Türk Telekom, rakibine 13-1 üstünlük sağlayarak ilk 4 dakikayı 43-33 önde geçti. İyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip periyodun bitimine 3 dakika 4 saniye kala farkı 15'e (52-37) kadar çıkardı. Kalan bölümde skor üretmeye devam edenn Türk Telekom, son 10 dakikaya 18 sayılık (60-42) avantajla girdi.

Türk Telekom, son periyoda 4 sayılık seriyle başladı. İngiliz ekibinin Lukosiunas ve Sandy ile bulduğu sayılara Deveo ile cevap veren ev sahibi takım, maçın son 4 dakika 52 saniyesine 72-55 önde girdi. Üstün oyununa devam eden Türk Telekom, kaşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.

Türk Telekom bu sonuçla grupta 9. galibiyetini alırken, London Lions ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Kristaps Konstantinovs (Litvanya), Denis Hadzic (Hırvatistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

Türk Telekom: Alexander 9, Smith 6, Trifunovic 16, Doğuş Özdemiroğlu 9, Simonovic 6, Berkan Durmaz, Usher 2, Allman 10, Devoe 8, Bankston 6, Ata Kahraman 11, Emircan Koşut 5

London Lions: Adamu, Lukosiunas 9, Williams 8, Rai 7, Reynolds 9, Sandy 12, Phillip 9, Hawkins 2, Brown 7

1. Periyot: 14-11

Devre: 30-32

3. Periyot: 60-42

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
