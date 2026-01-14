Türk Telekom, Avrupa'da farklı kazandı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 14. maçında konuk ettiği İngiliz ekibi London Lions'ı 88-63 mağlup etti.Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlanırken Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 8-5 önde geçti. Hücumdaki etkinliğini artıran konuk ekip, farkı 1'e (10-9) indirdi. Kalan bölümde Devoe ve Bankston ile sayılar bulan Türk Telekom, ilk çeyreği 14-11 üstün tamamladı.İkinci periyoda etkili başlayan London Lions, Reynolds, Williams ve Sandy ile 8 sayılık seri yakalayarak 21-16 öne geçti. Türk Telekom'un hücumda hatalar yaptığı orta bölümde konuk ekip, farkı 10'a (18-28) çıkardı. Türk Telekom, Ata Kahraman, Trifunovic ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla farkı eritirken London Lions, soyunma odasına 32-30 önde gitti.Üçüncü çeyreğin başında etkili hücumlarıyla Türk Telekom, rakibine 13-1 üstünlük sağlayarak ilk 4 dakikayı 43-33 önde geçti. İyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip periyodun bitimine 3 dakika 4 saniye kala farkı 15'e (52-37) kadar çıkardı. Kalan bölümde skor üretmeye devam edenn Türk Telekom, son 10 dakikaya 18 sayılık (60-42) avantajla girdi.Türk Telekom, son periyoda 4 sayılık seriyle başladı. İngiliz ekibinin Lukosiunas ve Sandy ile bulduğu sayılara Deveo ile cevap veren ev sahibi takım, maçın son 4 dakika 52 saniyesine 72-55 önde girdi. Üstün oyununa devam eden Türk Telekom, kaşılaşmadan 88-63 galip ayrıldı.Türk Telekom bu sonuçla grupta 9. galibiyetini alırken, London Lions ise 9. mağlubiyetini yaşadı.AnkaraKristaps Konstantinovs (Litvanya), Denis Hadzic (Hırvatistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan)Alexander 9, Smith 6, Trifunovic 16, Doğuş Özdemiroğlu 9, Simonovic 6, Berkan Durmaz, Usher 2, Allman 10, Devoe 8, Bankston 6, Ata Kahraman 11, Emircan Koşut 5Adamu, Lukosiunas 9, Williams 8, Rai 7, Reynolds 9, Sandy 12, Phillip 9, Hawkins 2, Brown 714-1130-3260-42