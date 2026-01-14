7 ayda kabustan tatlı hayallere: Hull City'nin dirilişi

Bir kabusun gerçeğe dönüşmesine ne kadar yakın olunabilirse, o kadar yakındı Hull City. Premier Lig'e yükselme hayalleri kuran, bir önceki sezon bunu neredeyse gerçekleştirmek üzereyken direkten dönen kulüp, bir sonraki sezon neredeyse küme düşüyordu.Championship'te son haftaya girildiğinde Hull City, 22. sıradaydı ve ateş hattı içerisindeydi. Son hafta Portsmouth deplasmanına gidilecekti. Oradan alınacak bir galibiyet bile yeterli olmayabilirdi.Maç başlar başlamaz 18. dakikada Matt Crooks'un golüyle Hull öne geçti. 55. dakikada Portsmouth eşitliği sağladı. Ağır stres altında geçen 35 dakikanın ardından Hull City, deplasmandan yalnızca 1 puan çıkarabilmişti. Artık kulaklar diğer stadyumlardaydı. Ateş hattındaki takımlardan sadece 1'inin skoru bile Hull'u mutlu edecekti, o haber Batı Midland bölgesinden geldi.Luton Town, West Browmich deplasmanında 5-3 yenilmişti. Hull ve Luton, 49'ar puanda eşitlendi, Acun Ilıcalı'nın takımı averaj farkıyla kümede kaldı.Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, geçen sezon ortasında yönetimde yaşanan değişiklikler sonrası 2025 yazında tüm ipleri eline aldı. Takımı baştan aşağı yenilemek, yeni bir inanç aşılamak ve artık nokta atışı hamleler yapmak zorundaydı.Türkiye'de Kayserispor ile başarılı sonuçlara imza atan ama öncesinde Dinamo Zagrev ile Şampiyonlar Ligi macerası yaşayan, Türkiye öncesi son 4 takımında sırasıyla 2.08 (Maribor), 2.21 (Zrinjski Mostar), 2.04 (Rijeka), 2.20 (Dinamo Zagreb) puan ortalamaları yakalayan, Kayserispor için de oldukça yüksek sayılabilecek 1.71 puan ortalaması yaklayan Sergej Jakirovic göreve getirildi.Ardından takımda temizlik başladı. Alzate, McLoughlin, Mehlem, Xavier Simons bonservisle gönderildi. Verim alınamayan Joao Pedro, Doğukan Sinik, Brandon Fleming, Nordin Amrabat, Callum Jones, Alfie Jones gibi oyuncular gönderildi.3.1 milyon Euro'luk satışlar sonrası elde çok fazla harcama yapılabilecek bir bütçe yoktu. Bedelsiz transferlere yönelindi. Potansiyeli yüksek olan Enis Destan kadroya katıldı.Bu sahalarda çok fazla gol atmış, ligi çok iyi bilen forvet Oli McBurnie forvet hattında kaliteyi yükseltti.Leeds ile Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren 23 yaşındaki yıldız golcü Joe Gelhardt forvet hattını tamamladı.Leeds'ten bir başka isim Darko Gyabi, orta sahaya getirildi. Boşnak teknik adam Jakirovic'in yakından tanıdığı Beşiktaşlı Hadziahmetovic, Beşiktaş'tan 700 bin Euro kiralama bedeliyle kiralandı, ki bu transferdeki tek bonservis harcaması oldu. WBA'dan stoper Semi Ajayi, Sheffield'dan stoper Akin Famewo, Rotherham'dan kaleci Dillon Phillips, Man City U21'den Joel Ndala, Man Unite'dan potansiyelli sol bek Brandon Williams ve Trabzonspor'dan John Lundstram ile transfer tamamlandı.Sadece 700 bin Euro harcamayla, 24 takımlı Championship'i bilen, tecrübeli ve şans da yanında olursa Premier Lig hayali veren bir kadro kurulmuş oldu.Hull City için sezon iç açıcı başlamadı. Coventry ile deplasmanda beraberlik, Wrexham'a penaltılarla kaybedilen İngiltere Lig Kupası birinci turu... İçerideyse Oxford galibiyetiyle moraller yükselse de arka arkaya gelen Blackburn ve Bristol mağlubiyetleri can sıktı. Swansea deplasmanından alınan 1 puan sonrası, Premier Lig'den yeni düşen Southampton'ı 3-1 yenen Hulll City, Watford'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Bir inişli bir çıkışlı dönem sonrası büyük bir yenilmezlik serisi geldi. Zorlu 6 maçlık fikstür kaderi belirleyecekti. Buradan 14 puanla çıkıldı.Championship'i bilen bilir; maçlar metrobüs gibi arka arkaya gelir. Her takım zaman zaman inişler yaşar. Hull da 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 galibiyetlik bir seri yaşadı. Ancak, buradan sapasağlam kalkarak Premier Lig hayaline tutundu. Wrexham, Milwall, West Brom maçlarından 9 puan çıkarıldı. Sheffield Wednesday deplasmanında alınan beraberlik sonrası Middlesbrough deplasmanından galibiyet geldi. Stoke ile evde oynanan maçta şanssız bir şekilde 1-0'lık mağlubiyet alındı.20 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar Hull City, 4 maç oynayacak ve 3 kez deplasmana gidecek. Demiştik, 'metrobüs gibi' diye. Şayet Hull City, bu cendereden çıkarsa Premier Lig hayalleri çok yakın olacak. Şu an maç eksiğiyle ve averajla 7. sırada olan Hull için direkt Premier Lig anlamına gelen ilk 2, sadece 5 puan uzaktı.Hull taraftarının morali oldukça yüksek, takım bu sezon zorlu fikstürlerden sürpriz başarılarla ayrıldı. Acun Ilıcalı, Premier Lig için elini korkak alıştırmayacağını açıkça belirtti. Hull City, bir kabusu neredeyse yaşıyordu. Akılcı hamlelerle sadece 7 ay sonra Premier Lig hayalini kuran bir kulüp haline geldi.Türk sahibi olan bir kulüp, 138 yıllık İngiltere futbol ligleri tarihinde hiç en üst ligde yer almadı. Bu macerayı seyretmek, biz Türk futbolseverler için de oldukça ilgi çekici olacak.