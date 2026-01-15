İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Donyell Malen'in transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşma sağladı.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, Hollandalı futbolcuyu 2 milyon sterlin kiralama bedeli karşılığında kadrosuna katacak. Anlaşmada ayrıca 25 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu bulunuyor.Gece saatlerinde İtalya'ya giden Donyell Malen, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.Aston Villa'nın 2025 yılının Ocak ayından Borussia Dortmund'dan 25 milyon euro karşılığında transfer ettiği Donyell Malen, 46 resmi maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.