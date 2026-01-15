14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0118'

Donyell Malen, Roma'ya imza için İtalya'da

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Roma, Donyell Malen transferinde sona geldi.

calendar 15 Ocak 2026 00:20
Haber: Sporx.com dış haberler
Donyell Malen, Roma'ya imza için İtalya'da




İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Donyell Malen'in transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Roma, Hollandalı futbolcuyu 2 milyon sterlin kiralama bedeli karşılığında kadrosuna katacak. Anlaşmada ayrıca 25 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu bulunuyor.

Gece saatlerinde İtalya'ya giden Donyell Malen, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Aston Villa'nın 2025 yılının Ocak ayından Borussia Dortmund'dan 25 milyon euro karşılığında transfer ettiği Donyell Malen, 46 resmi maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
