14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
1-1DA
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
0-053'
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
0-1DA
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
0-0DA
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
0-0DA
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-160'
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
4-169'
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-070'
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0DA

Tedesco'dan En-Nesyri için transfer cevabı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Youssef En-Nesyri için gelen transfer sorusuna cevap verdi.

calendar 14 Ocak 2026 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan En-Nesyri için transfer cevabı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beyoğlu Yeni Çarşı ile kupada oynanan maçın ardından konuştu.

ADA'DAN TRANSFER İDDİASI

Fenerbahçe'nin kupada oynadığı maçın ardından Youssef En-Nesyri için İngiltere'den transfer iddiası gündeme geldi.

Sky Sports, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest'ın, En-Nesyri için yarıştığını duyurdu. Sky Sports'ta yer alan haberde, En-Nesyri'nin bu takımlar arasından tercihinin Everton olduğu belirtildi.

BASIN TOPLANTISINDA CEVAP


Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından En-Nesyri ile ilgili bu habere cevap veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, "Youssef En-Nesyri ile dün mesajlaştık. Fas ile Nijerya'ya karşı yarı final maçı var. Bizim oyuncumuz ve benim tam desteğim arkasında. Ne zaman ihtiyacımız olsa, elinden geleni yapıyor. Umarım finale de çıkarlar." dedi.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 28 yaşındaki En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

