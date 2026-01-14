Tedesco'dan En-Nesyri için transfer cevabı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beyoğlu Yeni Çarşı ile kupada oynanan maçın ardından konuştu.
ADA'DAN TRANSFER İDDİASI
Fenerbahçe'nin kupada oynadığı maçın ardından Youssef En-Nesyri için İngiltere'den transfer iddiası gündeme geldi.
Sky Sports, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest'ın, En-Nesyri için yarıştığını duyurdu. Sky Sports'ta yer alan haberde, En-Nesyri'nin bu takımlar arasından tercihinin Everton olduğu belirtildi.
BASIN TOPLANTISINDA CEVAP
Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından En-Nesyri ile ilgili bu habere cevap veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, "Youssef En-Nesyri ile dün mesajlaştık. Fas ile Nijerya'ya karşı yarı final maçı var. Bizim oyuncumuz ve benim tam desteğim arkasında. Ne zaman ihtiyacımız olsa, elinden geleni yapıyor. Umarım finale de çıkarlar." dedi.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 28 yaşındaki En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
