14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
1-1DA
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
0-050'
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
0-1DA
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
0-0DA
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
0-0DA
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-158'
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
4-066'
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-067'
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0DA

Alaettin Ekici: "Tedesco'ya teşekkür ederim"

Fenerbahçe'de, sarı-lacivertli formayla ikinci maçına çıkan Alaettin Ekici, duyduğu mutluluğu dile getirerek kendisine şans veren teknik direktör Domenico Tedesco'ya teşekkür etti.

calendar 14 Ocak 2026 23:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, kupada ilk galibiyetini elde etti.
 
Maçın hemen ardından Fenerbahçe formasıyla ikinci maçına çıkan Alaettin Ekici açıklamalarda bulundu.
 
Domenico Tedesco'ya teşekkür eden Alaettin Ekici, "Çok gururluyum, çok mutluyum. İkinci maçım, bana şans veren hocama teşekkür ederim. Beni aralarına alan ağabeylerime teşekkür ederim. İnşallah daha çok maça çıkarım. Süper Kupa'yı aldık, inşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
