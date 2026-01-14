Alaettin Ekici: 'Tedesco'ya teşekkür ederim'

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, kupada ilk galibiyetini elde etti.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe formasıyla ikinci maçına çıkan Alaettin Ekici açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco'ya teşekkür eden Alaettin Ekici, "Çok gururluyum, çok mutluyum. İkinci maçım, bana şans veren hocama teşekkür ederim. Beni aralarına alan ağabeylerime teşekkür ederim. İnşallah daha çok maça çıkarım. Süper Kupa'yı aldık, inşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım." ifadelerini kullandı.