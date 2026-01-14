14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Erdem Can: "İkinci yarı oyuna doğru yaklaştık"

Türk Telekom Basketbol Başantrenörü Erdem Can, Avrupa'daki London Lions maçı sonrası konuştu.

calendar 14 Ocak 2026 21:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erdem Can: 'İkinci yarı oyuna doğru yaklaştık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. hafta maçında London Lions'u 88-63 mağlup eden Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, ikinci yarıda daha doğru oynadıklarını söyledi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdem Can, şunları kaydetti:

"İkinci yarıdaki mücadelemiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci yarı oyuna doğru şekilde yaklaştık, doğru konsantrasyonla yaklaştık. Ancak ilk yarı bizim açımızdan kabul edilebilir değildi. Bundan sonra deplasmanda çok önemli bir Panionios maçı var, ona hazırlanmamız gerekiyor. Ondan önce de Türkiye liginde hafta sonu çok önemli bir maçımız var, onun için mental ve fiziksel olarak gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor."


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.