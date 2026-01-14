EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Eyüpspor'dan Kerem Demirbay'ın transferinde anlaşma sağladı.Emre Belözoğlu ile yola devam eden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferi sonrası Kerem Demirbay için prensipte anlaştı.Eyüpspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.Kulüpteki eşyalarını toplayan ve personellerle vedalaşan Kerem Demirbay, kısa süre içerisinde Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzalayacak.Kerem Demirbay, Eyüpspor'da bu sezon 16 maça ilk 11'de başladı.Öte yandan Kerem Demirbay, 2023'te Bayer Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon Euro bonservisle gelmiş, sarı-kırmızılı formayla 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asist kaydetmişti.