14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Mario Lemina'dan paylaşımı için yeni açıklama

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

calendar 14 Ocak 2026 17:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mario Lemina'dan paylaşımı için yeni açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray forması giyen Mario Lemina, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Derbinin ardından bir paylaşım yapan ve bu paylaşımın ardından PFDK'ya sevk edilen Gabonlu orta saha oyuncusu, açıklamasında yaşanan sürece değindi.

Mario Lemina'nın açıklaması şu şekilde:


"Benim hakkımda yanlış bilgiler içeren bazı yazılar ve medya içerikleri okumak beni şaşırttı.

İletişim ekibim tarafından paylaşılan bir videonun yayımlanmasının ardından, durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Videoda, paylaşım sırasında anlamı net olarak anlaşılmayan sözler söyleyen taraftarlar görülmektedir. En açık şekilde belirtmek isterim ki, bu sözler benim düşüncelerimi, değerlerimi ya da niyetlerimi kesinlikle yansıtmamaktadır. Hiçbir şekilde kimseye yönelik kırıcı, incitici ya da zarar verici bir mesajı teşvik etmedim, desteklemedim veya böyle bir niyet taşımadım.

Ben, bu rolün beraberinde getirdiği sorumlulukların tamamen farkında olan profesyonel bir futbolcuyum.
Kariyerim boyunca sporuma, kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve futbol kurumlarına karşı her zaman saygı, bağlılık ve adanmışlık gösterdim.

Bu paylaşımın yarattığı durumdan ve yol açmış olabileceği yanlış anlaşılmalardan içtenlikle üzüntü duyuyorum. Tek amacım her zaman futbolu ve taraftar desteğini olumlu ve birleştirici bir ruhla kutlamak olmuştur.

Saygı, fair play ve sorumluluk değerlerine olan bağlılığımı bir kez daha teyit ediyor; bu durumun netliğe kavuşmasına yardımcı olmak adına ilgili makamlarla tam iş birliği yapmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.