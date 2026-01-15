En-Nesyri attı! Fas penaltılarla finalde

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında turnuvanın ev sahibi Fas ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda 53.000 seyirci önünde oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 eşitlik sona erdi.

Zorlu mücadelede Fas, Nijerya'yı seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup etti ve finalde Senegal'in rakibi oldu.

KİMLER ATTI, KİMLER KAÇIRDI?

Seri penaltılarda Fas adına El Aynaoui, Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Youssef En-Nesyri atışlarını gole çevirirken, Hamza Igamane penaltı atışından yararlanamadı.

Nijerya adına Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru atışlarını gole çevirirken, Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltı atışından yararlanamadı.

OSIMHEN, EN-NESYRI, NDIDI, ONUACHU...

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Victor Osimhen 118. dakikada yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'yu bıraktı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemedi. Sezon başında Fenerbahçe'den Birmingham City'e transfer olan Bright Osayi-Samuel maçın tamamında sahada kalırken, Hatayspor'dan Lazio'ya transfer olan Fisayo Dele-Bashiru ise 98. dakikada oyuna girdi.

Fas'ta Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri 101. dakikada oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

FİNAL VE III.'LÜK MAÇI NE ZAMAN?

Senegal ile Fas, Afrika Uluslar Kupası final maçında 18 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile 22:00'de karşı karşıya gelecek.



Üçüncülük maçında ise Mısır ile Nijerya, 17 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da karşılaşacak.