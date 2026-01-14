İstanbulspor - Trabzonspor: 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında 14 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Sinan Dereci oturacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



11'LER

İsa Doğan, İzzet Ali Erdal, Fatih Tultak, Demir, Özcan, Fahri Kerem Ay, İsa Dayaklı, Vefa Temel, Cham, Yunus Bahadır, Mario Krstovski.Onuralp, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Folcarelli, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Augusto.Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.Karadeniz ekibi, öğle saatlerinde tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a gidecek.Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.