14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-023'
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
0-0DA
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-024'
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
1-025'
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Vakıfbank, set vermeden kazandı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Romanya'nın CS Volei Alba takımını 3-0 mağlup etti.

calendar 14 Ocak 2026 20:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vakıfbank, set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Romanya'nın CS Volei Alba ekibini 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Risto Strandson (Estonya)

VakıfBank: Cazaute, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar)

CS Volei Alba: Trcol, Martinez, Pirv, Delic, Krenicky, Costa (Veres, Miljevic, Escamilla, Otcuparu)

Setler: 25-19, 25-13, 25-20

Süre: 24, 21, 23 (68 dakika)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
