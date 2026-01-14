VakıfBank, İtalyan yıldızı kadrosuna kattı

14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-0DA
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı kadrosuna kattı.

14 Ocak 2026 16:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Adhuoljok Malual'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 25 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.

VakıfBank'ta olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirten Adhuoljok, "Voleybol oynamaya yaklaşık 12 yaşımda başladım ve o zamandan beri voleybol hem tutkum hem de mesleğim haline geldi. Bu fırsatın karşıma çıkması çılgınca bir histi, çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüm. Her şey yolunda gittiği için çok mutluyum ve bu yeni deneyime 'evet' demek için bir an bile tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.


İtalya Milli Takımı ile Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Adhuoljok, son olarak İtalyan ekibi Wash4Green Monviso Volley'de forma giydi.

