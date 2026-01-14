14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Milan'dan Fofana kararı!

Milan, Galatasaray'ın da gündemine gelen Youssouf Fofana'nın bonservis bedeli için 40 milyon euro'dan pazarlıklara başlamayı düşünüyor.

calendar 14 Ocak 2026 17:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan'dan Fofana kararı!
Milan, Galatasaray'ın da gündemine gelen Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için kararını verdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Fofana'nın, Milan'da önemli ve düzenli bir ilk 11 oyuncusu olduğu yazıldı.

40 MİLYON EURO

Milan'ın, bu nedenle 27 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 40 milyon euro olduğu kaydedildi.

Milan'ın, Fofana için, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ademola Lookman için Atalanta tarafından istenen 40 milyon euro'ya yakın bir rakamla masaya oturmayı planladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Milan forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Fofana, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
