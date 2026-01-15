14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0118'

Real Madrid'e bir darbe daha! Kral Kupası da gitti!

Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçında La Liga II ekibi Albacate'ye Kral Kupası'nda elendi.

calendar 15 Ocak 2026 01:05 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2026 01:22
Haber: Sporx.com
Real Madrid'e bir darbe daha! Kral Kupası da gitti!
Real Madrid, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Alvaro Arbeloa ile ilk maçına İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda çıktı. La Liga II ekibi Albacate ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, maçı 3-2 kaybetti ve Kral Kupası'ndan elendi! 

Albacete'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Javi Villar, 82 ve 90+5. dakikada Jefte Betancor kaydetti.

Maçın 59. dakikasında oyuna giren ve iki gol atan Jefte Betancor, Real Madrid'e adeta kabus yaşattı. Albacete, Real Madrid karşısında tarihinde ilk kez galibiyete ulaştı ve adını çeyrek finale yazdırdı.


ARDA GÜLER ASİST YAPTI AMA...

Real Madrid, 45. dakikada Arda Güler'in kullandığı korner sonrası yaşanan karambolde Franco Mastantuono ile ilk golünü buldu. Maçın 90+1. dakikasında Real Madrid, Arda Güler'in asisti, Gonzalo'nun kafa vuruşu sonrası durumu 2-2 yaptı ama bu gol tura yetmedi.

Öte yandan karşılaşmanın bitiminde Real Madridli futbolcular ve Alvaro Arbeloa büyük üzüntü yaşadı.

BİR KUPA DAHA GİTTİ

Geride kalan hafta sonu İspanya Süper Kupası'nı 3-2'lik skorla Barcelona'ya kaptıran Real Madrid, Kral Kupası'ndan da elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
