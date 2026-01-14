Köln - Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Köln - Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz

Almanya Bundesliga'de bu hafta Köln ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Köln - Bayern Münih maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Köln - Bayern Münih maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Almanya Bundesliga'de bu Köln, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Köln - Bayern Münih maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Köln - Bayern Münih maçı 14 Ocak Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.