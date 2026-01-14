Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a konuk oldu. Trabzonspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı 6-1'lik skorla kazandı.
İstanbulspor, 29. dakikada Mario Krstovski ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor, Ernest Muci'nin 41. dakikada attığı golle devreye 1-1 bitti.
İstanbulspor, Fahri Kerem Ay'ın 53. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından ardından 10 kişi kaldı.
Trabzonspor, 57. dakikada Arseniy Batagov ve 60. dakikada Ernest Muci'nin golleriyle maçı 3-1'e getirdi. Bordo-mavililer, Kazeem Olaigbe'nin 70. dakikada attığı golle durumu 4-1 yaptı. Trabzonspor, 85 ve 90+1. dakikalarda Danylo Sikan'ın golleriyle maçı 6-1 kazandı.
Trabzonspor'un yıldız ismi Muci, attığı 2 golün yanında Batagov'un golünde de asist yaptı ve maça damga vurdu. Sikan da sonradan oyuna girerek 2 kez ağları havalandırdı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk kez kazandı ve 3 puana yükseldi. İstanbulspor, 1 puanda kaldı.
Trabzonspor, kupanın bir sonraki haftasında sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, lige dönüşte ise Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kupanın bir sonraki maç haftasında Galatasaray'a konuk olacak İstanbulspor, ligde ise sıradaki maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Özcan Şahan'ın derinlemesine pasında sağdan atağa katılan Yunus Bahadır'ın düzgün br orta yaptı. Altıpas üzerinde yükselen Krstovski kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0
41. dakikada bordo-mavili ekip beraberliği yakaladı. Orta sahada kaptığı topla takımını atağa çıkaran Bouchouari, pasını ceza sahası gerisindeki Ozan Tufan'a aktardı. Ozan, şut açısı bulamayınca meşin yuvarlağı sağdan atağa katılan Muçi'nin önüne bıraktı. Arnavut futbolcu, yerden düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 1-1
57. dakikada konuk takım öne geçti. Muçi'nin soldan ortasında altıpas üzerinde iyi yer tutan Batagov'un kafayla vurduğu top ağlara gitti: 1-2
60. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Muçi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İsa'nın solundan filelerle buluştu: 1-3
70. dakikada bordo-mavililer farkı 3'e çıkardı. Soldan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında topla ceza sahasına giren Cihan Çanak'ın ortasında, altıpas üzerindeki Olaigbe kafayla fileleri havalandırdı: 1-4
85. dakikada Trabzonspor bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ kanatta atağa katılan Pina, pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Olaigbe'ye aktardı. Nijeryalı futbolcu, topu penaltı noktası üzerindeki Sikan'a verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ukraynalı futbolcu, plaseyle topu filelere gönderdi: 1-5
90+1. dakikada konuk takım farkı 5'e yükseltti. Batagov'un ara pasıyla kaleci İsa ile karşı karşıya kalan Sikan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-6
Mücadele bordo-mavili ekibin 6-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 71 Sambissa), Demir Mermerci, Fatih Tultak, İzzet Ali Erdal (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), İsa Dayaklı (Dk. 86 Vorobjovas), Kerem Ay, Yunus Bahadır, Vefa Temel (Dk. 64 Ömer Faruk Duymaz), Cham (Dk. 64 Mamadou), Krstovski
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Dk. 89 Taha Emre İnce), Nwaiwu, Batagov, Cihan Çanak, Folcarelli (Dk. 79 Salih Malkoçoğlu), Bouchouari (Dk. 89 Ahmet Berat Tekke), Olaigbe, Ozan Tufan (Dk. 66 Nwakaeme), Muçi (Dk. 66 Sikan), Augusto
Goller: Dk. 29 Krstovski (İstanbulspor), Dk. 41 ve 60 Muçi, Dk. 57 Batagov, Dk. 70 Olaigbe, Dk. 85 ve 90+1 Sikan (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Kerem Ay (İstanbulspor)
