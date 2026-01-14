14 Ocak
Nurettin Açıkalın: "Fenerbahçe'den bonservisini aldık"

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak futbolcuların durumu da merak konusu. Son olarak Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den kiraladıkları Burak Kapacak'ın durumuyla ilgili belirsizliğe son noktayı koydu.

calendar 14 Ocak 2026 14:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nurettin Açıkalın: 'Fenerbahçe'den bonservisini aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Kadrosuna ses getiren eklemeler yapan sarı-lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcularla vedalaşıyor.

Son olarak Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'den kiraladıkları Burak Kapacak'ın durumuyla ilgili belirsizliğe son noktayı koydu.

"FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSİNİ ALDIK"


Radyospor canlı yayınında konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Burak Kapacak'ı bonservisiyle aldıklarını duyurdu.

Açıkalın, oyuncunun bonservisi konusunda sarı-lacivertli kulüple mutabakata varıldığını belirterek "Burak Kapacak'ın bonservisi konusunda Fenerbahçe'yle anlaştık, oyuncunun bonservisini aldık." ifadelerini kullandı.

EMRE MOR İDDİALARINA YANIT

Öte yandan Nurettin Açıkalın, Emre Mor iddialarıyla ilgili de konuştu. İddiaları yalanlayan Açıkalın, "Bize gelen resmi bir durum yok." dedi

ANLAŞILAN İSİMLER

Transferde anlaştıkları diğer isimleri de açıklayan Açıkalın, "Kayserispor, sağ bek Dinamo Zagreb'den Ronal Pierre Gabriel, Gaziantep FK'dan stoper Semih Güler, Hatayspor'dan orta saha Görkem Sağlam, Manchester United U21 takımından orta saha Sam Mather ve Manchester City U21 takımından Jadel Katongo ile anlaştık" açıklamasında bulundu.

AYRILACAK İSİMLER

Takımdaki ayrılıklara da değinen Açıkalın, "Gideon Jung ile yollarımızı ayıracağız. Jung'a gelen teklifler var. Jung'a talip olan takımlardan birisi de Sakaryaspor. Arif Kocaman'ın kiralık transferi için Sakaryaspor'la anlaştık" açıklamasını yaptı.

"BİLAL BEYAZIT İLE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI"

Takımın tecrübeli file bekçisi Bilal Bayazıt'ın sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında konuşan Açıkalın, taraftarı heyecanlandırdı: "Bilal bizim için çok değerli. Sözleşme uzatma görüşmelerine başladık. Ortak noktada buluşursak Bilal ile yola devam etmek istiyoruz." dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş karşılaşması ile ilgili de konuşan Nurettin Açıkalın, "Beşiktaş maçında hedefimiz puan ya da puanlarla şehrimize dönmek. 90 dakika boyunca sonuna kadar mücadele eden bir Kayserispor izlettireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
