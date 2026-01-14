14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-258'
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Yan Diomande için dev transfer yarışı!

Bayern Münih, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Tottenham, Leipzig forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yan Diomande ile ilgileniyor.

calendar 14 Ocak 2026 18:57
Leipzig forması giyen Yan Diomande, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Romano'nun haberine göre, Bayern Münih, Manchester United ve Paris Saint-Germain, 19 yaşındaki genç futbolcu ile ilgileniyor. Söz konusu üç ekibin, genç futbolcuyu takip etmek için gözlemci gönderdiği belirtildi.

Bu ekipler dışında Tottenham'ın da daha önce Diomande için gözlemci yolladığı belirtildi.


Leipzig, genç yıldızını ara transfer döneminde kesinlikle kaybetmek istemiyor. Alman ekibi, yaz transfer döneminde gelecek teklifleri ise değerlendirmeyi planlıyor.

100 MİLYON EURO

Fichajes'in haberine göre, genç futbolcusuna Avrupa'dan gelen ilginin farkında olan Leipzig, 19 yaşındaki futbolcunun bonservisi için şimdiden 100 milyon euro'luk hayallere başladı.

SEZON PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Leipzig forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Diomande, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

Alman ekibi, Diomande'yi geçen yıl yaz transfer döneminde Leganes'ten 20 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki genç futbolcunun, Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
