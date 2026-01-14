Yan Diomande için dev transfer yarışı!

Leipzig forması giyen Yan Diomande, Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taktı.Romano'nun haberine göre, Bayern Münih, Manchester United ve Paris Saint-Germain, 19 yaşındaki genç futbolcu ile ilgileniyor. Söz konusu üç ekibin, genç futbolcuyu takip etmek için gözlemci gönderdiği belirtildi.Bu ekipler dışında Tottenham'ın da daha önce Diomande için gözlemci yolladığı belirtildi.Leipzig, genç yıldızını ara transfer döneminde kesinlikle kaybetmek istemiyor. Alman ekibi, yaz transfer döneminde gelecek teklifleri ise değerlendirmeyi planlıyor.Fichajes'in haberine göre, genç futbolcusuna Avrupa'dan gelen ilginin farkında olan Leipzig, 19 yaşındaki futbolcunun bonservisi için şimdiden 100 milyon euro'luk hayallere başladı.Leipzig forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Diomande, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.Alman ekibi, Diomande'yi geçen yıl yaz transfer döneminde Leganes'ten 20 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki genç futbolcunun, Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.