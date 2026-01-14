Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maç haftasında Aliağa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Samsunspor, 6-2'lik skorla kazandı.Samsunspor, henüz 56. saniyede Marius Mouandilmadji ile öne geçti. Samsunspor formasıyla ilk maçına çıkan Yalçın Kayan, 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı.Aliağa'da Mustafa Saymak, VAR uyarısının ardından 23. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip Burak Süleyman ile 37'de farkı 1'e indirdi.Samsunspor'da Celil Yüksel 38. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Tahsin Bülbül, 40. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu 4-1 olarak tayin etti.Yalçın Kayan, 51. dakikada skoru 5-1'e getirdi. Polat Yaldır, 77'de Samsunspor'un altıncı golünü ağlara gönderdi.Aliağa'da Malik Karaahmet, 80. dakikada maçın skorunu tayin etti.Kupada ikide iki yapan Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Aliağa ise 1 puanda kaldı.Samsunspor, kupada bir sonraki maçında Bodrumspor'u konuk edecek. Aliağa ise Konyaspor deplasmanına gidecek.1. dakikada topla buluşan Celil Yüksel'in orta sahadan uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Moundilmadji, kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:16. dakikada Jarju'nun sağ kanattan ceza sahasına girip pasını Yalçın Kayan'a verdi. Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Kubilay'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu:21. dakikada sol kanattan ceza sahasına yönelen Moundilmadji, bire birde rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.25. dakikada Aliağa Futbol'da Mustafa Saymak orta sahada Moundilmadji'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü ancak hakem Melih Aldemir, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip sarı kartını iptal etti ve27. dakikada hızlı gelişen Aliağa Futbol atağında Burak Süleyman'ın şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.29. dakikada Satka'nın uzun pasında savunmadan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Moundilmadji'nin aşırtma vuruşunda top kalenin solundan dışarı çıktı.35. dakikada Aliağa Futbol'un atağında Mustafa Tahir Babaoğlu'nun şutunu kaleci Posiadala kurtardı. Seken topu önünde bulan Burak Süleyman'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:38. dakikada Samsunspor atağında Celil Yüksel, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu:40. dakikada Celil Yüksel'in pasında Moundilmadji topu bıraktı ve Tahsin Bülbül meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:51. dakikada Samsunspor atağında Moundilmadji'nin pası savunmadan sekti, ceza sahası içinde topla buluşan Yalçın Kayan meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu:58. dakikada Samsunspor'da savunmadan topla atağa çıkan Mendes'in sağ kanattan ceza sahasına girerek dar açıdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.77. dakikada Mendes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Moundilmadji kafa vuruşunu yaptı, kaleci Kubilay topu çıkardı. Devamında seken topu tamamlayan Polat Yaldır takımını 5 farklı üstünlüğe taşıdı:80. dakikada Aliağa Futbol'un atağında Erhan Kartal'ın sağ kanattan yaptığı ortada kafa vuruşuna çıkan Malik Karaahmet, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu:: Aliağa Atatürk Stadyumu: Melih Aldemir, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener: Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, (Dk. 46 Alberk Koç), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Dk. 46 Harun Kavaklıdere), Burak Süleyman (Dk. 61 Göktuğ Yılmaz), Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 61 Malik Karaahmet), Mustafa Saymak, Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Kerem Paykoç (Dk. 46 Oğuzhan Yıldırım), Erhan Kartal: Posiadala, Mendes, Celil Yüksel, Moundilmadji, Tahsin Bülbül (Dk. 46 Deniz Şeker), Tomasson (Dk. 73 Polat Yaldır), Yalçın Kayan (Dk. 73 Muhammet Talha Akyüz), Soner Gönül, Jarju (Dk. 62 Diabate), Satka (Dk. 62 Ceesay) Yunus Emre Çift: Dk. 1 Moundilmadji, Dk. 16 ve 51 Yalçın Kayan, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 40 Tahsin Bülbül, Dk. 77 Polat Yaldır (Samsunspor), Dk. 35 Burak Süleyman, Dk. 80 Malik Karaahmet (Aliağa Futbol): Dk. 41 Tahsin Bülbül (Samsunspor) Dk. 54 Erhan Kartal, Dk. 81 Hasan Kılıç (Aliağa Futbol)Dk. 25 Mustafa Saymak (Aliağa Futbol)