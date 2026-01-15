14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
3-2
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
1-0
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
2-3
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
2-0
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
2-1
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
1-3
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
5-1
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
2-0
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
0-0118'

Galatasaray Çağdaş Faktoring İspanya'da kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Spar Girona'yı 82-68 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı ve grubunda liderliğe yerleşti.

calendar 15 Ocak 2026 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring İspanya'da kazandı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 82-68 yendi.
 
Fontajau Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-21 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına da 40-35 üstün girdi.
 
İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren sarı-kırmızılılar, üçüncü periyodunu 64-55 önde bitirdiği mücadeleyi 82-68 kazandı.
 
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Dorka Juhasz, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Chloe Bibby, 21 sayı kaydetti.
 
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 8. galibiyetini alarak liderliğe yerleşti. Spar Girona ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
