14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-258'
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Sami Uğurlu: "Kazanmak istiyorduk ama olmadı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kupadaki Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

14 Ocak 2026 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sami Uğurlu: 'Kazanmak istiyorduk ama olmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, "Kazanma alışkanlığını edinmek ve öz güveni yukarıya taşımak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı." dedi.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikalarda duran toptan yedikleri golle mağlup olduklarını söyledi.

Kasımpaşa maçını düşünerek bazı oyuncularını dinlendirmek zorunda kaldığını ifade eden Uğurlu, "4 gün sonra oynayacağımız çok önemli bir Kasımpaşa maçı var. Kazanma alışkanlığını edinmek ve öz güveni yukarıya taşımak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı. Oyun, fizik ve disiplin olarak takımın daha yukarıya çıktığını görebiliyorum." dedi.


Oyunda hakim olan tarafın kendileri olduğuna dikkati çeken Uğurlu, "Çok pozisyon bulan bir Antalyaspor vardı. Bu pozisyonları sonuçlandırmamız gerekiyor. Futbol bir skor oyunu. Kazanamadığımızda moral olarak aşağıya düşebiliyorsunuz. Oyun, disiplin, istek olarak takımın geliştiğini söyleyebilirim. Antrenman tempomuz da çok yüksek. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Kasımpaşa maçından itibaren hem istediğimiz oyunu ortaya koymaya hem de puanlar almaya başlayacağız. Oraya galibiyet için gideceğiz." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
