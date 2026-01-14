Fenerbahçe'nin Atletico Madrid ve Alexander Sörloth'a yaptığı transfer teklifinin detayları belli oldu.
BAŞKAN SARAN GÖRÜŞTÜ
FaceTime görüşmesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a "Devre arasında gelemiyorum. Çok isterdim ama şimdilik bu transfer olmayacak" diyen Sörloth'a yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.
TORUNOĞULLARI: "25 MİLYON € VERDİK"
Sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları, Sercan Hamzaoğlu'na yaptığı açıklamada "Atletico Madrid'e 25 milyon euro teklif ettik, 30 milyon euroya kadar çıkıp bu transferi gerçekleştirecektik" ifadelerini kullandı.
MAAŞI 12 MİLYON EURO OLACAKTI
Öte yandan Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki golcüye futbolcuya yıllık 12 milyon euroluk maaş teklif ettiği ve bu ücret üzerinden prensipte anlaşıldığı öğrenildi.
SEZON SONU İÇİN AÇIK KAPI
Sörloth'un başkan Sadettin Saran'a "Diego Simeone ile konuştum, sezon sonuna kadar beni takımda tutmak istiyor. Ayrıca ikinci çocuğumuz yeni dünyaya geldi, eşim de şimdilik ülke değiştirmek istemiyor." dediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin teklifini kabul edemediği için üzgün olan Sörloth'un, sezon sonu için sarı-lacivertlilere açık kapı bıraktığı vurgulandı.
Alexander Sörloth bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı. Norveçli santrfor, 7 gol ve 1 asist kaydederek 8 gole doğrudan etki etti. Sörloth'un İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
