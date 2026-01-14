14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-1
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-0
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-1
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Galatasaray Daikin, Avrupa'da turladı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası 8'li Final turu rövanş maçında Belçika'dan Darta Bevo'yu 3-1 mağlup etti ve tur atladı.

calendar 14 Ocak 2026 21:13 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 21:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Darta Bevo'yu 3-1 yendi.

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Andrei Savu (Romanya), İoannis İoannidis (Yunanistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer, Wang, Bongaerts)

Darta Bevo: De Leeuw, Deleu, Blenckers, De Paepe, Luyten, Wouters (Vanderschommen, Flament, Wallaeys, Hoste, Vanhoecke, Vanrobaeys)

Setler: 25-16, 24-26, 25-21, 25-17

Süre: 24, 24, 26, 19 (93 dakika)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
