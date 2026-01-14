14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-6
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
0-190'
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
1-0
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
0-090'
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
0-1
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
2-190'
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
1-6
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Napoli; Inter'den sonra Parma'ya da takıldı!

Hafta sonu Inter ile deplasmanda berabere kalan Napoli, Parma maçında da istediği galibiyeti alamadı.

calendar 14 Ocak 2026 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İtalya Ligi'nde 20. hafta maçında Napoli ile Parma karşı karşıya geldi. mücadele 0-0'lık eşitlikle bitti.

Inter deplasmanından 2-2 beraberlikle döndükten sonra bu kez kazanmak isteyen Napoli, Parma'ya göre daha üretken bir oyun sergilemesine rağmen, yine istediği sonucu alamadı. Napoli'nin ligde galibiyet hasreti üç maça çıktı. 

Napoli'de adı Galatasaray ile anılan Noa Lang maça ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı. Eljif Elmas da 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu beraberlik sonrası Napoli puanını 40'a yükseltti. Parma da 22 puana ulaştı.

İtalya Ligi'nde hafta sonu Napoli, Sassuolo'yu ağırlayacak. Parma'nın konuğu Genoa olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
