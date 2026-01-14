Anadolu Efes'in konuğu Baskonia

EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, 15 Ocak Perşembe günü sahasında İspanya temsilcisi Kosner Baskonia ile mücadele edecek.Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, S Sport'tan yayınlanacak.EuroLeague'de son 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Baskonia'ya üstünlük kurarak kötü gidişe son vermeye çalışacak.Geride kalan 21 haftada 6 galibiyet,15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, averajla 18. sırada yer aldı.Organizasyondaki 21 karşılaşmanın 7'sini kazanan, 14'ünü kaybeden Baskonia ise haftaya averajla 16. basamakta girdi.Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında İspanya'da oynanan mücadelede Kosner Baskonia'ya 86-75 mağlup olmuştu.Anadolu Efes ile Kosner Baskonia, Basketbol Avrupa Ligi'nde 31. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında 2003-04 sezonundan bu yana 30 mücadelenin 16'sını lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise İspanya ekibi kazandı.Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 897. kez sahne alacak.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 896 karşılaşmada 500 galibiyet, 396 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 649. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 648 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 305'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.