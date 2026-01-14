14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
0-215'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Abdullah Ercan: "Beyoğlu Yeni Çarşı, amatörlerin Fenerbahçesiydi"

Fenerbahçe, bugün TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile Türkiye Kupası'nda karşılaşacak. Beyoğlu Yeni Çarşı'da yetişen, sonrasında F.Bahçe ile lig şampiyonluğu yaşayan Abdullah Ercan, Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

14 Ocak 2026 11:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Abdullah Ercan: 'Beyoğlu Yeni Çarşı, amatörlerin Fenerbahçesiydi'
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde, bugün saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile karşılaşacak.

Her iki takımda da top koşturan Abdullah Ercan, maç öncesi Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Abdullah Ercan, "Futbola Beyoğlu Yeni Çarşı'da başladım. Ağabeyim de orada oynuyordu. Ben minik takımda başladım, 12 yaş grubunda forma giydim. Beyoğlu Yeni Çarşı, Boğazkesen'in takımıdır; Galatasaray Lisesi'nin yan sokağının aşağısındadır. Amatör olmasına rağmen çok bilinen, kendine has bir kulüptü. 16 yaşındayken Genç Milli Takım'a seçildim. Amatör ligden milli takıma seçilmek o dönem çok zordu ama biz bunu başardık.


1989'da F.Bahçe ile idmanlara çıktım; 103 gollü sezonun idmanlarında yer aldım. Ancak yetiştirme bedelim ödenemediği için ayrıldım ve Trabzonspor'a gittim. 17 yaşındaydım. Trabzon'da tam 9 sezon forma giydim. Beyoğlu Yeni Çarşı o dönem 'amatörlerin Fenerbahçesi' gibiydi; genç oyunculara çok şans veren bir kulüptü. 16 yaşında A Takım'da oynadım. Amatörde oynarken bile maçlara gelen özel bir seyirci kitlem vardı." dedi.

Ercan, "Trabzonspor beni keşfettiğinde ofansif orta saha oynuyordum; Trabzon'da sol bek pozisyonuna geçtim. Bu değişiklik kariyerim için iyi oldu. Profesyonelliğe adım attığım kulüp Trabzonspor'dur. Amatör ligden direkt Süper Lig'e çıkmak hayatımın kırılma noktasıydı.

Fatih Terim, Trabzonspor'dayken beni Milli Takım'a çağırdı. Trabzonspor beni sattığında alınan 125 bin TL ile kulübün bugünkü binasının arsası alındı. Şu anda orada 5 katlı bir bina var. Bu da benim için ayrı bir gurur. 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldum. Fenerbahçe'de 3,5 sezon oynadım ve şampiyonluk yaşadım. İlk yıllar çok başarılı geçmedi ama ikinci sezon Mustafa Denizli ile lig şampiyonluğu kazandık." ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki eski futbolcu, "F.Bahçe cephesinde Tedesco'ya hep destek verdim. Herkes "3 hafta sonra gider" derken ben "bir görelim" diyordum; çünkü antrenörlük felsefesini görüyordum. Fenerbahçe'nin hâlâ kat etmesi gereken yol var ama kulüpte bir "şampiyonluk yükleniyor" havası oluştu. Oyuncuların motivasyonu çok yüksek. Kupayı 12 yıl sonra müzeye götürmek psikolojik üstünlüğü tamamen Fenerbahçe'ye geçirdi." açıklamasında bulundu.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
