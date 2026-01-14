14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
0-215'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Edson Alvarez'den transfer teklifine ret

Fenerbahçe'de Mattia Guendouzi'nin transferi ve N'Golo Kante iddialarının ardından yedek kalma ihtimali gündeme gelen Edson Alvarez, ülkesinden gelen teklifi geri çevirdi.

calendar 14 Ocak 2026 12:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, orta sahasına Matteo Guendouzi'nin katılmasının ardından N'Golo Kanté'yi de kadroya katmayı planlarken, şu anda kiralık olarak takımda bulunan Edson Alvarez'in rotasyon şansını iyice sınırladı.

Bu durumu bir fırsat olarak gören Meksika temsilcisi, Edson Alvarez'i kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını başlattı.

Sports Illustrated'da yer alan habere göre Tigres, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Meksikalı oyuncuyu birincil transfer hedefi olarak belirledi.


28 yaşındaki futbolcu, ekonomik olarak oldukça cazip olarak nitelendirilen teklife, kariyer planlarını göz önünde bulundurarak yanıt verdi.

Alvarez, 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst düzeyde mücadele etmeyi hedeflediği için Tigres'in önerisini geri çevirdi.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Sezon başında Fenerbahçe, West Ham United'dan 1 yıllığına kiralık olarak Edson Alvarez'i kadrosuna katmıştı.

Edson'un Fenerbahçe kariyeri iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, önce Meksika Milli Takımı'nda, ardından Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar onu geri plana itti.

Sarı-lacivertlilerde toplam 9 maçı kaçıran Alvarez, takımın oynadığı son 5 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 29 günlük sakatlığı süresince Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali maçını da kaçırdı.

13 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 13 maçta görev yapan Edson Alvarez, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydederken toplam 1001 dakika sahada kaldı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
