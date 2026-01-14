Edson Alvarez'den transfer teklifine ret

Fenerbahçe, orta sahasına Matteo Guendouzi'nin katılmasının ardından N'Golo Kanté'yi de kadroya katmayı planlarken, şu anda kiralık olarak takımda bulunan Edson Alvarez'in rotasyon şansını iyice sınırladı.
Bu durumu bir fırsat olarak gören Meksika temsilcisi, Edson Alvarez'i kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını başlattı.
Sports Illustrated'da yer alan habere göre Tigres, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Meksikalı oyuncuyu birincil transfer hedefi olarak belirledi.
28 yaşındaki futbolcu, ekonomik olarak oldukça cazip olarak nitelendirilen teklife, kariyer planlarını göz önünde bulundurarak yanıt verdi.
Alvarez, 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst düzeyde mücadele etmeyi hedeflediği için Tigres'in önerisini geri çevirdi.
SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI
Sezon başında Fenerbahçe, West Ham United'dan 1 yıllığına kiralık olarak Edson Alvarez'i kadrosuna katmıştı.
Edson'un Fenerbahçe kariyeri iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, önce Meksika Milli Takımı'nda, ardından Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar onu geri plana itti.
Sarı-lacivertlilerde toplam 9 maçı kaçıran Alvarez, takımın oynadığı son 5 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 29 günlük sakatlığı süresince Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali maçını da kaçırdı.
13 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 13 maçta görev yapan Edson Alvarez, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydederken toplam 1001 dakika sahada kaldı.
Bu durumu bir fırsat olarak gören Meksika temsilcisi, Edson Alvarez'i kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını başlattı.
Sports Illustrated'da yer alan habere göre Tigres, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Meksikalı oyuncuyu birincil transfer hedefi olarak belirledi.
28 yaşındaki futbolcu, ekonomik olarak oldukça cazip olarak nitelendirilen teklife, kariyer planlarını göz önünde bulundurarak yanıt verdi.
Alvarez, 2026 Dünya Kupası'na kadar en üst düzeyde mücadele etmeyi hedeflediği için Tigres'in önerisini geri çevirdi.
SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI
Sezon başında Fenerbahçe, West Ham United'dan 1 yıllığına kiralık olarak Edson Alvarez'i kadrosuna katmıştı.
Edson'un Fenerbahçe kariyeri iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, önce Meksika Milli Takımı'nda, ardından Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar onu geri plana itti.
Sarı-lacivertlilerde toplam 9 maçı kaçıran Alvarez, takımın oynadığı son 5 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 29 günlük sakatlığı süresince Fenerbahçe'nin Süper Kupa Finali maçını da kaçırdı.
13 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 13 maçta görev yapan Edson Alvarez, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydederken toplam 1001 dakika sahada kaldı.