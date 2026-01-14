14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
0-215'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Davis ameliyat olmayacak, en az 6 hafta yok

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Anthony Davis, elindeki sakatlıkla ilgili olarak bir uzmandan aldığı ikinci görüşün ardından ameliyat olmaktan kurtuldu.

calendar 14 Ocak 2026 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Davis ameliyat olmayacak, en az 6 hafta yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Anthony Davis, elindeki sakatlıkla ilgili olarak bir uzmandan aldığı ikinci görüşün ardından ameliyat olmaktan kurtuldu.

Davis'in söz konusu sakatlıktan yaklaşık altı hafta içinde dönmesinin beklendiği bildirildi.

Davis'in elindeki bağ hasarını onarmak için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyacağı ve bu nedenle aylarca sahalardan uzak kalabileceği öne sürülmüştü. Ancak yapılan son değerlendirme, bu ihtimali ortadan kaldırdı.


32 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisinin uzun süre forma giyemeyeceğini iddia eden bu ilk haberlerden rahatsız olduğunu açıkça dile getirdi. Davis, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları "yalan" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Davis'in sakatlığına rağmen, Mavericks yönetiminin 5 Şubat'taki takas son tarihine kadar yıldız oyuncuyla ilgili olası bir takas için birden fazla takımla temas halinde olmaya devam ettiği de gelen haberler arasında.

Beş kez All-NBA seçilen Anthony Davis, bu sezon 20,4 sayı, 11,2 ribaunt, 2,8 asist, 1,7 blok ve 1,1 top çalma ortalamalarıyla oynuyor. Ancak sakatlıklar, Davis'in Dallas formasıyla istikrarlı bir şekilde sahada kalmasını engelledi. Tecrübeli uzun, bu sezon Mavericks'in oynadığı 40 maçın sadece 20'sinde forma giyebildi.

Davis, Kasım ayının neredeyse tamamını geçmeyen bir baldır sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Ayrıca geçtiğimiz sezon Dallas'taki ilk maçında yaşadığı kasık sakatlığının nüksetmesi, onu yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak bırakmıştı.

Dallas cephesinde kulübün geleceğe yönelik planlarının ise 2025 NBA Draftı 1 numara seçimi Cooper Flagg etrafında şekillendiği ifade ediliyor. Duke Üniversitesi çıkışlı genç yıldız, çaylak sezonunda sadece bir maç kaçırdı. Flagg, şu ana kadar 19,1 sayı, 6,4 ribaunt, 4,3 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.

Genç oyuncu, Dallas formasıyla 1.348 dakika sahada kalırken, bu süre Davis'in geçtiğimiz sezon Mavericks'teki ilk maçından bu yana oynadığı 892 dakikayı açık ara geride bıraktı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.