Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Anthony Davis, elindeki sakatlıkla ilgili olarak bir uzmandan aldığı ikinci görüşün ardından ameliyat olmaktan kurtuldu.Davis'in söz konusu sakatlıktan yaklaşık altı hafta içinde dönmesinin beklendiği bildirildi.Davis'in elindeki bağ hasarını onarmak için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyacağı ve bu nedenle aylarca sahalardan uzak kalabileceği öne sürülmüştü. Ancak yapılan son değerlendirme, bu ihtimali ortadan kaldırdı.32 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisinin uzun süre forma giyemeyeceğini iddia eden bu ilk haberlerden rahatsız olduğunu açıkça dile getirdi. Davis, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları "yalan" olarak nitelendirdi.Öte yandan Davis'in sakatlığına rağmen, Mavericks yönetiminin 5 Şubat'taki takas son tarihine kadar yıldız oyuncuyla ilgili olası bir takas için birden fazla takımla temas halinde olmaya devam ettiği de gelen haberler arasında.Beş kez All-NBA seçilen Anthony Davis, bu sezon 20,4 sayı, 11,2 ribaunt, 2,8 asist, 1,7 blok ve 1,1 top çalma ortalamalarıyla oynuyor. Ancak sakatlıklar, Davis'in Dallas formasıyla istikrarlı bir şekilde sahada kalmasını engelledi. Tecrübeli uzun, bu sezon Mavericks'in oynadığı 40 maçın sadece 20'sinde forma giyebildi.Davis, Kasım ayının neredeyse tamamını geçmeyen bir baldır sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Ayrıca geçtiğimiz sezon Dallas'taki ilk maçında yaşadığı kasık sakatlığının nüksetmesi, onu yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak bırakmıştı.Dallas cephesinde kulübün geleceğe yönelik planlarının ise 2025 NBA Draftı 1 numara seçimi Cooper Flagg etrafında şekillendiği ifade ediliyor. Duke Üniversitesi çıkışlı genç yıldız, çaylak sezonunda sadece bir maç kaçırdı. Flagg, şu ana kadar 19,1 sayı, 6,4 ribaunt, 4,3 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.Genç oyuncu, Dallas formasıyla 1.348 dakika sahada kalırken, bu süre Davis'in geçtiğimiz sezon Mavericks'teki ilk maçından bu yana oynadığı 892 dakikayı açık ara geride bıraktı.