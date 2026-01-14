Fenerbahçe'de ayrılık kararı; Fred

Fenerbahçe, orta sahaya Matteo Guendouzi'nin ardından N'Golo Kante'yi de dahil etmeye hazırlanırken, kadro yapılanmasında köklü bir adım atma kararı aldı.
Sarı-Lacivertli yönetim, Avrupa ve Güney Amerika'dan önemli talipleri bulunan yıldız futbolcunun ayrılığına yeşil ışık yaktı.
YÖNETİMDEN NET KARAR
Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başındaki en dikkat çekici hamlelerinden biri, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Fred olmuştu. Brezilyalı oyuncu, ilk yılında takımın vazgeçilmezleri arasına girmiş, forma giymediği karşılaşmalarda Sarı-Lacivertliler'in yaşadığı puan kayıpları sıkça gündeme gelmişti. Ancak Fred, geçen sezondan bu yana belirgin bir performans düşüşü yaşadı.
YOLLAR AYRILIYOR
Bu yaz Guendouzi'yi kadrosuna katan ve Kante transferinde de sona yaklaşan Fenerbahçe, Fred ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetim, deneyimli orta sahaya artık planlamada yer almadığını iletti ve dilediği kulüple görüşebileceğini bildirdi. Atletico Mineiro'nun yazdan bu yana Fred'e ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.
TRANSFERDE DESTEK VERİLECEK
Brezilyalı oyuncunun eski kulübü Internacional, Fred'i yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcuya son olarak Olympiakos'un da talip olduğu ve Yunan ekibinin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ifade edildi. Fenerbahçe cephesinin ise Fred'in transfer sürecinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu ve istediği takımla anlaşmasının önünü açtığı öğrenildi.
104 MAÇ
Fenerbahçe'nin 2023'te Manchester United'dan transfer ettiği Fred, sarı-lacivertli formayla 104 maça çıktı ve 9 gol-18 asistlik skor katkısı verdi.
