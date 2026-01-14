14 Ocak
Fenerbahçe'de ayrılık kararı; Fred

N'Golo Kante'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Fred'le yollar ayrılabilir. Sarı-lacivertliler, birçok takımın ilgilendiği deneyimli oyuncuya transfer izni verdi.

14 Ocak 2026 10:24
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, orta sahaya Matteo Guendouzi'nin ardından N'Golo Kante'yi de dahil etmeye hazırlanırken, kadro yapılanmasında köklü bir adım atma kararı aldı.

Sarı-Lacivertli yönetim, Avrupa ve Güney Amerika'dan önemli talipleri bulunan yıldız futbolcunun ayrılığına yeşil ışık yaktı.

YÖNETİMDEN NET KARAR


Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başındaki en dikkat çekici hamlelerinden biri, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Fred olmuştu. Brezilyalı oyuncu, ilk yılında takımın vazgeçilmezleri arasına girmiş, forma giymediği karşılaşmalarda Sarı-Lacivertliler'in yaşadığı puan kayıpları sıkça gündeme gelmişti. Ancak Fred, geçen sezondan bu yana belirgin bir performans düşüşü yaşadı.

YOLLAR AYRILIYOR

Bu yaz Guendouzi'yi kadrosuna katan ve Kante transferinde de sona yaklaşan Fenerbahçe, Fred ile yolları ayırma kararı aldı. Yönetim, deneyimli orta sahaya artık planlamada yer almadığını iletti ve dilediği kulüple görüşebileceğini bildirdi. Atletico Mineiro'nun yazdan bu yana Fred'e ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

TRANSFERDE DESTEK VERİLECEK

Brezilyalı oyuncunun eski kulübü Internacional, Fred'i yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcuya son olarak Olympiakos'un da talip olduğu ve Yunan ekibinin oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ifade edildi. Fenerbahçe cephesinin ise Fred'in transfer sürecinde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu ve istediği takımla anlaşmasının önünü açtığı öğrenildi.

104 MAÇ

Fenerbahçe'nin 2023'te Manchester United'dan transfer ettiği Fred, sarı-lacivertli formayla 104 maça çıktı ve 9 gol-18 asistlik skor katkısı verdi.  

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
