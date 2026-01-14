14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-687'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Alkışlar Fethiyespor'a

Fethiyespor, Galatasaray'a 2-1 yenilmesine rağmen gösterdiği mücadele ve kaleci Arda Akbulut'un penaltı kurtarışlarıyla beğeni topladı.

calendar 14 Ocak 2026 14:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Alkışlar Fethiyespor'a
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fethiyespor, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen sergilediği futbolla beğeni topladı. Fethiyespor, tarihi gecede Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu yıldızlar topluluğu Galatasaray'la başa baş mücadele etti. Galatasaray'la ilk kez karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 geriye düştükten sonra da pes etmedi.

Müsabakanın 90'ıncı dakikasında Uğur'un attığı golle farkı 1'e indirip umutlanan Fethiye temsilcisi son düdüğün ardından hem kendi taraftarının hem de Galatasaraylı taraftarların alkışlarıyla soyunma odasına uğurlandı. Ev sahibi ekipte kaleci Arda Akbulut, Icardi'nin tekrarlanan 2 penaltı vuruşunu kurtararak geceye damga vurdu. Trabzonspor altyapısında yetişen Arda, "Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Bizi destekleyen bütün taraftarımıza teşekkür ederiz. İnşallah daha güzel günlerle devam edeceğiz" dedi.

KARAFIRTINALAR: PUAN ALABİLİRDİK


Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar iki takım oyuncularını da tebrik ederek, "Güzel maç oldu. Belki puan da alabilirdik. Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Oyun geçişlerinde başarılı olduk. 0-0 giderken geniş alanları bulabilseydik daha farklı olabilirdi ama yapılan savunma ve mücadelemiz gayet iyiydi. Bunu lige de yansıtmalıyız. Son dakikalarda çok net iki pozisyonumuz var, direkten dönen toplarımız var. Kalecimiz iki penaltı kurtardı. Yapılabilecek her şeyi yaptık. Oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmeye çalıştık" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.