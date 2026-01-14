14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-690'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Göztepe'de Sabra ve Ruan'a alıcı çıkmadı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yollarını ayırmak istediği Ruan ve Sabra için alıcı çıkmadı.

14 Ocak 2026 14:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Sabra ve Ruan'a alıcı çıkmadı
Süper Lig'de pazartesi günü ikinci yarının ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin yollarını ayırmak istediği Ruan ve Sabra için alıcı çıkmadı.

Yabancı kontenjanını boşaltıp bir Brezilyalı golcü daha almayı planlayan sarı-kırmızılılarda Ürdünlü 19 yaşındaki forvet Sabra'nın kiralanacağı, Brezilyalı sağ bek Ruan'ın ise bonservisiyle gönderileceği ifade edildi. Ancak ara transfer döneminde iki oyuncu için Göztepe'ye hiçbir resmi teklif gelmedi.

Sabra transferinde 1'inci Lig ekibi Manisa FK'nın bir dönem girişimde bulunduğu ancak işin resmiyete dökülmediği vurgulandı. Sezon başında Brezilya'nın Atletico Goianiense takımından gelen 30 yaşındaki Ruan'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalanırken, Al Wahdet takımından alınan Sabra'nın ise mukavelesi 2029 yılında sona erecek. Ruan bu sezon Göztepe forması ile sadece 2 lig maçına çıkıp 115 dakika süre aldı. Sakatlıklarla boğuşan Sabra ise 9 maçta 91 dakika oynayıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
