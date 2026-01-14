14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
0-218'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Trabzonspor'un sol bek için rota Fransa!

Trabzonspor sol bek transferi için Lorient'ten Darlin Yongwa ve Angers'ten Jacques Ekomie ile görüşüyor.

calendar 14 Ocak 2026 11:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, sol bek transferinde rotayı Fransa'ya kırdı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "Fransa'dan teklif yaptığımız iki sol bek var. Birisi Afrika Kupası'ndan yeni geldi" diyerek işaret ettiği isimlerin, Lorient forması giyen Darlin Yongwa ve Angers'in yükselen yıldızı Jacques Ekomie olduğu netleşti.

Bu iki oyuncu için de resmi girişimlerini yapan bordo- mavililer, görüşmelerini sürdürüyor.

Yongwa, sezon sonunda serbest statüye düşeceği için Trabzonspor, 1 milyon Euro bonservis önerdi. Ekomie için ise kulüpler arasında pazarlık devam ediyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin, iki oyuncu arasında kısa süre içerisinde net bir karar vereceği öğrenildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
