14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
0-218'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Wemby için EuroLeague'deki en zorlu atmosfer, Panathinaikos'ta

San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, kariyerinde karşılaştığı en zor ve etkileyici salon atmosferinin EuroLeague'de Panathinaikos olduğunu söyledi.

calendar 14 Ocak 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wemby için EuroLeague'deki en zorlu atmosfer, Panathinaikos'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, kariyerinde karşılaştığı en zor ve etkileyici salon atmosferinin EuroLeague'de Panathinaikos olduğunu söyledi.

Spurs'ün Oklahoma City Thunder'a 119-98 mağlup olduğu deplasman maçının ardından konuşan Wembanyama, kariyerinde karşılaştığı en düşmanca atmosferin hangisi olduğu sorusuna net bir yanıt verdi.

Oklahoma City'de yoğun şekilde yuhalanan genç yıldız, bu atmosferin kendisi için özel olmadığını belirterek Panathinaikos taraftarlarını işaret etti:


"Bana göre öne çıkan yer Panathinaikos," diyen Wembanyama, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Düşmanca atmosfer dediğinizde, bence bundan daha iyisi yok. Başka yerler de çok gürültülü olabilir ama Panathinaikos benim için açık ara en etkileyici olanı."

Wembanyama, Avrupa'da taraftarların daha sert ve baskın olduğunu kabul etse de, oynaması daha zor olan ligin NBA olduğunu da vurguladı:

"NBA'de oynamak çok daha zor, çünkü oyuncular çok daha iyi."

Fransız yıldız ayrıca Fransa'dan bir takımı da örnek vererek, taraftar desteğinin bir takım üzerindeki etkisini vurguladı:

"Avrupa'da bazı takımlar neredeyse tamamen taraftara dayanıyor. Aklıma ilk gelen Le Portel. Ligdeki en iyi taraftarlardan bazılarına sahipler. Her sezon, sırf bu enerji sayesinde ligde kalmayı başarıyor gibiler."

"En iyi kadroya sahip değiller ama kültürleri, momentumu inanılmaz. Taraftarları olmasa bu takım, bu takım olmazdı," sözleriyle Avrupa ve NBA arasındaki taraftar farkına dikkat çekti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.