San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, kariyerinde karşılaştığı en zor ve etkileyici salon atmosferinin EuroLeague'de Panathinaikos olduğunu söyledi.
Spurs'ün Oklahoma City Thunder'a 119-98 mağlup olduğu deplasman maçının ardından konuşan Wembanyama, kariyerinde karşılaştığı en düşmanca atmosferin hangisi olduğu sorusuna net bir yanıt verdi.
Oklahoma City'de yoğun şekilde yuhalanan genç yıldız, bu atmosferin kendisi için özel olmadığını belirterek Panathinaikos taraftarlarını işaret etti:
"Bana göre öne çıkan yer Panathinaikos," diyen Wembanyama, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Düşmanca atmosfer dediğinizde, bence bundan daha iyisi yok. Başka yerler de çok gürültülü olabilir ama Panathinaikos benim için açık ara en etkileyici olanı."
Wembanyama, Avrupa'da taraftarların daha sert ve baskın olduğunu kabul etse de, oynaması daha zor olan ligin NBA olduğunu da vurguladı:
"NBA'de oynamak çok daha zor, çünkü oyuncular çok daha iyi."
Fransız yıldız ayrıca Fransa'dan bir takımı da örnek vererek, taraftar desteğinin bir takım üzerindeki etkisini vurguladı:
"Avrupa'da bazı takımlar neredeyse tamamen taraftara dayanıyor. Aklıma ilk gelen Le Portel. Ligdeki en iyi taraftarlardan bazılarına sahipler. Her sezon, sırf bu enerji sayesinde ligde kalmayı başarıyor gibiler."
"En iyi kadroya sahip değiller ama kültürleri, momentumu inanılmaz. Taraftarları olmasa bu takım, bu takım olmazdı," sözleriyle Avrupa ve NBA arasındaki taraftar farkına dikkat çekti.
Spurs'ün Oklahoma City Thunder'a 119-98 mağlup olduğu deplasman maçının ardından konuşan Wembanyama, kariyerinde karşılaştığı en düşmanca atmosferin hangisi olduğu sorusuna net bir yanıt verdi.
Oklahoma City'de yoğun şekilde yuhalanan genç yıldız, bu atmosferin kendisi için özel olmadığını belirterek Panathinaikos taraftarlarını işaret etti:
"Bana göre öne çıkan yer Panathinaikos," diyen Wembanyama, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
"Düşmanca atmosfer dediğinizde, bence bundan daha iyisi yok. Başka yerler de çok gürültülü olabilir ama Panathinaikos benim için açık ara en etkileyici olanı."
Wembanyama, Avrupa'da taraftarların daha sert ve baskın olduğunu kabul etse de, oynaması daha zor olan ligin NBA olduğunu da vurguladı:
"NBA'de oynamak çok daha zor, çünkü oyuncular çok daha iyi."
Fransız yıldız ayrıca Fransa'dan bir takımı da örnek vererek, taraftar desteğinin bir takım üzerindeki etkisini vurguladı:
"Avrupa'da bazı takımlar neredeyse tamamen taraftara dayanıyor. Aklıma ilk gelen Le Portel. Ligdeki en iyi taraftarlardan bazılarına sahipler. Her sezon, sırf bu enerji sayesinde ligde kalmayı başarıyor gibiler."
"En iyi kadroya sahip değiller ama kültürleri, momentumu inanılmaz. Taraftarları olmasa bu takım, bu takım olmazdı," sözleriyle Avrupa ve NBA arasındaki taraftar farkına dikkat çekti.