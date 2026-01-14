San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, kariyerinde karşılaştığı en zor ve etkileyici salon atmosferinin EuroLeague'de Panathinaikos olduğunu söyledi.Spurs'ün Oklahoma City Thunder'a 119-98 mağlup olduğu deplasman maçının ardından konuşan Wembanyama, kariyerinde karşılaştığı en düşmanca atmosferin hangisi olduğu sorusuna net bir yanıt verdi.Oklahoma City'de yoğun şekilde yuhalanan genç yıldız, bu atmosferin kendisi için özel olmadığını belirterek Panathinaikos taraftarlarını işaret etti:diyen Wembanyama, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:Wembanyama, Avrupa'da taraftarların daha sert ve baskın olduğunu kabul etse de, oynaması daha zor olan ligin NBA olduğunu da vurguladı:Fransız yıldız ayrıca Fransa'dan bir takımı da örnek vererek, taraftar desteğinin bir takım üzerindeki etkisini vurguladı:sözleriyle Avrupa ve NBA arasındaki taraftar farkına dikkat çekti.