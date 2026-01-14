Galatasaray'ın sponsorluk geliri hedefi 120 milyon Euro!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, mayıs ayı sonuna kadar 120 milyon avro sponsorluk geliri elde etmek istediklerini söyledi.
Sarı-kırmızılı kulübün sponsor gelirlerine vurgu yapan Yelkencioğlu, "Her sene sponsorlukta rekor kırıyoruz. Bu, Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor. Galatasaray başarılı oldukça sponsorlarımız da çoğalıyor." dedi.
Rakamlar da veren Yelkencioğlu, "2022'de göreve geldiğimizde sponsorlardan gelirimiz yaklaşık 17 milyon dolar civarındaydı. Bugün ulaştığımız nokta sadece futbol takımı forma ve şortu 41 milyon avroyu buldu. Şu anda genelde 90 milyon avrodayız. İnşallah mayıs sonuna kadar 120 milyon avroya çıkmayı hedefliyoruz." bilgilerini aktardı.
