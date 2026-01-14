14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
13:00
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Inter'den Galatasaray'a cevap: "Ancak sezon sonu"

Gözünü Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na çeviren Galatasaray'a, İtalyan ekibinden transfer yanıtı geldi.

calendar 14 Ocak 2026 10:53
Fotoğraf: AA
Inter'den Galatasaray'a cevap: 'Ancak sezon sonu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu transfer çalışmaları için Milano'ya gitti.

INTER'DEN TRANSFER CEVABI

Devre arasında transferi imkansıza yakın görünen Hakan Çalhanoğlu için de Milano çıkarmasında bir yoklama yapıldı. Inter ise sezon bitmeden Milli yıldızı bırakmaya kesinlikle yanaşmıyor.


SÖZLEŞME UZATMA TEKLİFİ

Hakan'ın "Ben hazırım" mesajı bile İtalyan kulübü üzerinde bir etki yaratmış değil. Hatta Çizme basınına göre Inter, 31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu ile 2027'ye kadar olan sözleşmeyi uzatmak için düğmeye basmış durumda.

MASAYA GETİRİLECEK

Her şeye rağmen Abdullah Kavukcu, Inter'le Frattesi için pazarlık sürecini yürütürken, Hakan Çalhanoğlu konusunu da birkaç kez daha masaya getirmeyi planlıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.