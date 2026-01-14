Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, Karabük'te yapılacak.

Türkiye Kyokushin Karate Şampiyonası, Karabük'te gerçekleştirilecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın açılış seremonisi 16 Ocak'ta düzenlenecek.



Yenimahalle Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuları bir araya getirecek.



Şampiyonada 30 ilden yaklaşık 600 sporcu, dereceye girebilmek için tatamiye çıkacak.



"Büyükler", "gençler" ve "minikler" kategorilerinde yapılacak müsabakalarda, kyokushin karatenin disiplin, güç ve mücadele ruhu izleyicilere yansıtılacak.



