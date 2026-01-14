14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
13:00
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Paulista, Beşiktaş sonrası gerçeği açıkladı!

Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshederek ülkesine dönen ve Corinhians'la resmi sözleşmeye imza atan Gabriel Paulista'dan transferiyle alakalı dikkat çekici bir açıklama geldi

Paulista, Beşiktaş sonrası gerçeği açıkladı!
Beşiktaş'ta geçirdiği 1,5 yılın ardından ailevi nedenleri gerekçe göstererek siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Gabriel Paulista'nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı futbolcu, ülkesinin köklü kulüplerinden Corinthians'a transfer oldu.

Corinthians tarafından yapılan resmi duyuruda, 35 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Beşiktaş cephesinde, annesinin sağlık durumu nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini ileten Gabriel Paulista'ya yönetim ve teknik heyet olumlu yaklaşmış ve sözleşmesi feshedilmişti. Ancak deneyimli oyuncu, Corinthians'a imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, Brezilya temsilcisiyle Beşiktaş'tan ayrılmadan önce transfer görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.


Gabriel Paulista'nın düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde aktarıldı;

"BURASI BENİM İÇİN DAHA DEĞERLİ"

"Birçok kulüpten teklif aldım ancak Corinthians'ı tercih ettim. Bir noktada menajerime 'Artık başka teklifleri dinlemek istemiyorum' dedim. Beşiktaş'taki sözleşmemden feragat ettim çünkü burası benim için daha değerli. Burası benim hayalim, geride ne bıraktığım önemli değil."

"BURADA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"

"Corinthians, bu zaman kadar oynadığım kulüplerin en büyüğü. Burada olduğuma inanamıyorum. Görüşmeler sürerken heyecandan uyuyamıyordum. Eğer bu bir rüyaysa, hiç uyanmak istemem. Bu forma için her şeyi yaparım. Sahada canımı vermem gerekiyorsa, onu da yaparım. En kısa sürede bu formayı giyme fırsatını bulup aynaya bakarak 'Oldu, başardım' demek istiyorum. Bu kadar."  

BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇ

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
