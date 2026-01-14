Paulista, Beşiktaş sonrası gerçeği açıkladı!

Beşiktaş'ta geçirdiği 1,5 yılın ardından ailevi nedenleri gerekçe göstererek siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Gabriel Paulista'nın yeni takımı belli oldu. Brezilyalı futbolcu, ülkesinin köklü kulüplerinden Corinthians'a transfer oldu.
Corinthians tarafından yapılan resmi duyuruda, 35 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Beşiktaş cephesinde, annesinin sağlık durumu nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini ileten Gabriel Paulista'ya yönetim ve teknik heyet olumlu yaklaşmış ve sözleşmesi feshedilmişti. Ancak deneyimli oyuncu, Corinthians'a imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, Brezilya temsilcisiyle Beşiktaş'tan ayrılmadan önce transfer görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.
Gabriel Paulista'nın düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde aktarıldı;
"BURASI BENİM İÇİN DAHA DEĞERLİ"
"Birçok kulüpten teklif aldım ancak Corinthians'ı tercih ettim. Bir noktada menajerime 'Artık başka teklifleri dinlemek istemiyorum' dedim. Beşiktaş'taki sözleşmemden feragat ettim çünkü burası benim için daha değerli. Burası benim hayalim, geride ne bıraktığım önemli değil."
"BURADA OLDUĞUMA İNANAMIYORUM"
"Corinthians, bu zaman kadar oynadığım kulüplerin en büyüğü. Burada olduğuma inanamıyorum. Görüşmeler sürerken heyecandan uyuyamıyordum. Eğer bu bir rüyaysa, hiç uyanmak istemem. Bu forma için her şeyi yaparım. Sahada canımı vermem gerekiyorsa, onu da yaparım. En kısa sürede bu formayı giyme fırsatını bulup aynaya bakarak 'Oldu, başardım' demek istiyorum. Bu kadar."
BEŞİKTAŞ'TA 45 MAÇ
Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.
