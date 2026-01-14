14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
0-218'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Quilindschy Hartman, Beşiktaş'ın radarında

Beşiktaş, David Jurasek'in ayrılığı sonrası sol bek transferini hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, Burnley'de forma giyen 24 yaşındaki Quilindschy Hartman'ı gündemine aldı.

calendar 14 Ocak 2026 12:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırmasının ardından sol bek transferine yoğunlaştı.

Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde savunmanın sol kanadını güçlendirmek için Avrupa'dan öne çıkan isimlerle temas kuruyor.

Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş'ın radarına İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de forma giyen Quilindschy Hartman girdi.


ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR

Genç futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmelerini hızlandıran yönetim, 24 yaşındaki Hartman'ın şartlarını öğrenmeye çalışıyor.

AVRUPA'DAN İLGİ VAR

Performansıyla dikkat çeken Hartman, kısa sürede Avrupa'nın prestijli kulüplerinin ilgisini çekti. Bu sezon 16 resmi maçta toplam 1.429 dakika sahada kalan genç futbolcu, 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın transfer maliyetini araştırdığı ve yakın zamanda harekete geçmeyi planladığı ifade edildi.

Burnley, Hollandalı sol beki Temmuz 2025'te Feyenoord'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği  oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
