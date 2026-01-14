Quilindschy Hartman, Beşiktaş'ın radarında

Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını ayırmasının ardından sol bek transferine yoğunlaştı.
Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde savunmanın sol kanadını güçlendirmek için Avrupa'dan öne çıkan isimlerle temas kuruyor.
Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş'ın radarına İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de forma giyen Quilindschy Hartman girdi.
ŞARTLARI ARAŞTIRILIYOR
Genç futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmelerini hızlandıran yönetim, 24 yaşındaki Hartman'ın şartlarını öğrenmeye çalışıyor.
AVRUPA'DAN İLGİ VAR
Performansıyla dikkat çeken Hartman, kısa sürede Avrupa'nın prestijli kulüplerinin ilgisini çekti. Bu sezon 16 resmi maçta toplam 1.429 dakika sahada kalan genç futbolcu, 4 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın transfer maliyetini araştırdığı ve yakın zamanda harekete geçmeyi planladığı ifade edildi.
Burnley, Hollandalı sol beki Temmuz 2025'te Feyenoord'dan 10 milyon Euro karşılığında transfer ettiği oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
