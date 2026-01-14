14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-687'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Raptors, Domantas Sabonis takasında kritik bir engelle karşı karşıya

calendar 14 Ocak 2026 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Toronto Raptors'ın, Litvanyalı yıldız uzun Domantas Sabonis için takas ilgisi bulunduğu bildirildi. Ancak bu ihtimalin önünde önemli bir engel bulunuyor.

Bleacher Report için yaptığı NBA Insider Notebook canlı yayınında konuşan Jake Fischer, Raptors'ın Sabonis'e ilgi duyduğunu doğrularken, olası bir anlaşmanın Sacramento Kings'in sözleşme yaklaşımı nedeniyle zorlaştığını söyledi.

Fischer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:


"Sabonis'e Toronto'dan ilgi var, bunu raporlamaya devam ediyoruz. Ancak bir anlaşmaya varmak zor olacak. Çünkü benim anladığım kadarıyla Raptors, Immanuel Quickley, RJ Barrett ve Jakob Poeltl kombinasyonundan ne elde edebileceğine bakıyor."

"Öte yandan Kings, şu anda maaş tablosuna uzun vadeli kontratlar eklemek istemiyor."

Bu sezon Jakob Poeltl, yaşadığı sakatlıklar ve performans dalgalanmaları nedeniyle zor bir süreçten geçerken, Raptors'ın uzun süredir pivot piyasasını yokladığı biliniyor.

Toronto ayrıca, sol elindeki bağ hasarı için ameliyat olmayacağı netleşen ve takas ihtimali yeniden gündeme gelen Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis ile de anılan takımlar arasında yer alıyor.

Immanuel Quickley, RJ Barrett ve Jakob Poeltl üçlüsünün sözleşmelerinde en az birer yıl daha bulunuyor ve bu kontratlar yüksek maaşlar içeriyor. Kulübü yeniden şekillendirme ve esneklik kazanma hedefinde olan Kings için uzun vadeli maaş yükü almak istememek, bu süreçte belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle Sabonis'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Litvanyalı yıldız uzun şu anda kısmi menisküs yırtığı nedeniyle forma giyemiyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
