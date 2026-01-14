Toronto Raptors'ın, Litvanyalı yıldız uzun Domantas Sabonis için takas ilgisi bulunduğu bildirildi. Ancak bu ihtimalin önünde önemli bir engel bulunuyor.Bleacher Report için yaptığı NBA Insider Notebook canlı yayınında konuşan Jake Fischer, Raptors'ın Sabonis'e ilgi duyduğunu doğrularken, olası bir anlaşmanın Sacramento Kings'in sözleşme yaklaşımı nedeniyle zorlaştığını söyledi.Fischer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Bu sezon Jakob Poeltl, yaşadığı sakatlıklar ve performans dalgalanmaları nedeniyle zor bir süreçten geçerken, Raptors'ın uzun süredir pivot piyasasını yokladığı biliniyor.Toronto ayrıca, sol elindeki bağ hasarı için ameliyat olmayacağı netleşen ve takas ihtimali yeniden gündeme gelen Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis ile de anılan takımlar arasında yer alıyor.Immanuel Quickley, RJ Barrett ve Jakob Poeltl üçlüsünün sözleşmelerinde en az birer yıl daha bulunuyor ve bu kontratlar yüksek maaşlar içeriyor. Kulübü yeniden şekillendirme ve esneklik kazanma hedefinde olan Kings için uzun vadeli maaş yükü almak istememek, bu süreçte belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.Bu nedenle Sabonis'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Litvanyalı yıldız uzun şu anda kısmi menisküs yırtığı nedeniyle forma giyemiyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor.