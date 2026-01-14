14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-690'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Manchester City'den Rize'ye! Adedire Mebude...

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, daha önce Manchester City altyapısı gören Adedire Mebude ile anlaştı.

calendar 14 Ocak 2026 14:31
Haber: Sporx.com
Manchester City'den Rize'ye! Adedire Mebude...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, sağ bek için aradığı ismi buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Çaykur Rizepsor, Belçika Ligi kulüplerinden KVC Westerlo forması giyen Adedire Mebude ile 4.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Belçika ekibiyle 14 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti.

MANCHESTER CITY ALT YAPISI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç futbolcu, kariyerinde Rangers U17, Manchester City U21, Bristol City ve Hamburg formalarını giydi. Adedire Mebude ayrıca İskoçya'nın alt yaş kategorilerinde de oynadı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.