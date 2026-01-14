Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, sağ bek için aradığı ismi buldu.Fabrizio Romano'nun haberine göre Çaykur Rizepsor, Belçika Ligi kulüplerinden KVC Westerlo forması giyenile 4.5 yıllığına anlaşmaya vardı.21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon Belçika ekibiyle 14 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol kaydetti.Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç futbolcu, kariyerinde Rangers U17, Manchester City U21, Bristol City ve Hamburg formalarını giydi. Adedire Mebude ayrıca İskoçya'nın alt yaş kategorilerinde de oynadı.