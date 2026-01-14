Los Angeles Lakers'ın, takas son tarihi yaklaşırken De'Andre Hunter veya Miles Bridges için bir hamle yapması yönünde baskı gördüğü öne sürüldü.Zorlu geçen Batı Konferansı sezonunda şansını artırmak isteyen Lakers'ın, iki yönlü katkı verebilecek bir 3-and-D forvet arayışında olduğu biliniyor. Bu doğrultuda, son dönemde birçok yüksek profilli isim takas söylentilerinde Lakers ile anılmaya başladı.Hardwood Paroxysm'in aktardığına göre, aynı zamanda LeBron James'in de temsilcisi olan Klutch Sports ajansı, Lakers'ı De'Andre Hunter veya Miles Bridges için takas yapmaya zorluyor.Hardwood Paroxysm Substack'inde yazan Matt Moore, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Her iki oyuncu da, LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves'ten oluşan yıldız üçlünün yanında Lakers için hem hücumda hem savunmada önemli katkı sağlayabilecek seçenekler olarak görülüyor.Bu sezon Miles Bridges, Charlotte Hornets formasıyla 19,8 sayı, 6,6 ribaunt ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı.De'Andre Hunter ise Cleveland Cavaliers'ta 13,9 sayı, 4,3 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla oynuyor.