14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-690'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

"Lakers, Hunter veya Bridges takasına zorlanıyor" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, takas son tarihi yaklaşırken De'Andre Hunter veya Miles Bridges için bir hamle yapması yönünde baskı gördüğü öne sürüldü.

calendar 14 Ocak 2026 14:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Lakers, Hunter veya Bridges takasına zorlanıyor' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Zorlu geçen Batı Konferansı sezonunda şansını artırmak isteyen Lakers'ın, iki yönlü katkı verebilecek bir 3-and-D forvet arayışında olduğu biliniyor. Bu doğrultuda, son dönemde birçok yüksek profilli isim takas söylentilerinde Lakers ile anılmaya başladı.

Hardwood Paroxysm'in aktardığına göre, aynı zamanda LeBron James'in de temsilcisi olan Klutch Sports ajansı, Lakers'ı De'Andre Hunter veya Miles Bridges için takas yapmaya zorluyor.


Hardwood Paroxysm Substack'inde yazan Matt Moore, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir Klutch oyuncusunun takımdan ayrılmak istediğini duyduğumda bunu nasıl değerlendireceğimi hiçbir zaman tam bilemiyorum, çünkü Klutch temsil ettiği sürece neredeyse herkes gitmek istiyor gibi görünüyor… Ta ki Klutch artık onları temsil etmeyene kadar. Ancak lig kaynakları, süper ajansın, De'Andre Hunter'ın Rui Hachimura ve Gabe Vincent karşılığında Lakers'a ya da Miles Bridges için Charlotte'a gönderilmesini içeren bir Klutch-for-Klutch takasına ilgi gösterdiğini ifade etti."

Her iki oyuncu da, LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves'ten oluşan yıldız üçlünün yanında Lakers için hem hücumda hem savunmada önemli katkı sağlayabilecek seçenekler olarak görülüyor.

Bu sezon Miles Bridges, Charlotte Hornets formasıyla 19,8 sayı, 6,6 ribaunt ve 3,7 asist ortalamaları yakaladı.

De'Andre Hunter ise Cleveland Cavaliers'ta 13,9 sayı, 4,3 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

