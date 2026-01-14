14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-687'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi hafta sonu İstanbul'da yapılacak

Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapılacak.

Balkan Bisiklet Birliği 2026 Kongresi hafta sonu İstanbul'da yapılacak
Balkan Bisiklet Birliği (BCU) 2026 Kongresi, 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek kongreye, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi David Lappartient ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) Başkanı Enrico Della Casa katılacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyonda Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya ve Sırbistan'dan delegeler yer alacak.


Toplantıda bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi, sportif yönetim ve organizasyon standartlarının uyumu, genç sporcu gelişimi, eğitim programları ile Balkan bisikletinin uluslararası yapılarla entegrasyonu başlıkları ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Balkan coğrafyasında bisiklet sporunun kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Balkan coğrafyasında bisiklet sporunun kurumsal kapasitesini güçlendirmek, uluslararası standartlarla tam uyum sağlamak ve genç sporcuların gelişimine yönelik ortak programları artırmak temel önceliğimiz. İstanbul'da gerçekleştireceğimiz bu toplantı, Balkan bisikletinin küresel bisiklet yönetimiyle daha güçlü bir entegrasyon içinde ilerlemesi açısından önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

