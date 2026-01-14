Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takımının Minnesota Timberwolves karşısında aldığı ağır yenilgi sırasında Bucks taraftarlarının kendilerini yuhalamasına sert bir şekilde tepki gösterdi.Sezon boyunca dalgalı bir grafik çizen Bucks, salı gecesi eksik bir Timberwolves kadrosu karşısında sahada adeta dağıldı. Anthony Edwards'ın dinlendirildiği, Rudy Gobert'in ise cezalı olduğu Minnesota karşısında Milwaukee, 139-106'lık farklı bir yenilgi aldı. Timberwolves, Julius Randle'ın 29 sayısıyla maçta farkı 41 sayıya kadar çıkardı.Bu hayal kırıklığı yaratan performans, Fiserv Forum'da taraftarların yuhalamalarına neden oldu. Antetokounmpo ise bu tepkilere karşılık vermekten çekinmedi.Bucks, devreye 76-45 geride girerken tribünlerden yükselen yuhalamalar dikkat çekti. Üçüncü çeyreğin başında Giannis, faulle birlikte bulduğu bir turnike sonrasında taraftarlara doğru yuhalama yaparak karşılık verdi. Yunan yıldız ayrıca bu anlarda iki kez başparmağını aşağı çeviren bir jest de yaptı.2013 NBA Draftı'nda Bucks tarafından 14. sıradan seçilen Antetokounmpo, Milwaukee taraftarı tarafından daha önce hiç yuhalanmadığını söyledi.diyen Giannis, maç sonrası açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:Giannis, Bucks'ın kendi standartlarının çok altında oynadığını kabul ederken, neden taraftara karşılık verdiği sorulduğunda ise uzun ve samimi bir açıklama yaptı:Giannis, taraftarların tepkisini adil bulmadığını da açıkça dile getirdi ancak herkesin kendi fikrine sahip olabileceğini söyledi.Bucks, 17 galibiyet – 23 mağlubiyet derecesiyle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor ve son Play-In hattının 1,5 maç gerisinde bulunuyor. Takım, Antetokounmpo hakkında çıkan takas söylentileri nedeniyle de ciddi bir baskı altında.Milwaukee'yi sıradaki maçta, perşembe günü yükselişteki San Antonio Spurs karşısında zorlu bir deplasman bekliyor.