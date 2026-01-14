14 Ocak
Giannis: "Taraftarın beni yuhalaması adil değil"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takımının Minnesota Timberwolves karşısında aldığı ağır yenilgi sırasında Bucks taraftarlarının kendilerini yuhalamasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

14 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis: 'Taraftarın beni yuhalaması adil değil'
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takımının Minnesota Timberwolves karşısında aldığı ağır yenilgi sırasında Bucks taraftarlarının kendilerini yuhalamasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Sezon boyunca dalgalı bir grafik çizen Bucks, salı gecesi eksik bir Timberwolves kadrosu karşısında sahada adeta dağıldı. Anthony Edwards'ın dinlendirildiği, Rudy Gobert'in ise cezalı olduğu Minnesota karşısında Milwaukee, 139-106'lık farklı bir yenilgi aldı. Timberwolves, Julius Randle'ın 29 sayısıyla maçta farkı 41 sayıya kadar çıkardı.

Bu hayal kırıklığı yaratan performans, Fiserv Forum'da taraftarların yuhalamalarına neden oldu. Antetokounmpo ise bu tepkilere karşılık vermekten çekinmedi.


Bucks, devreye 76-45 geride girerken tribünlerden yükselen yuhalamalar dikkat çekti. Üçüncü çeyreğin başında Giannis, faulle birlikte bulduğu bir turnike sonrasında taraftarlara doğru yuhalama yaparak karşılık verdi. Yunan yıldız ayrıca bu anlarda iki kez başparmağını aşağı çeviren bir jest de yaptı.

2013 NBA Draftı'nda Bucks tarafından 14. sıradan seçilen Antetokounmpo, Milwaukee taraftarı tarafından daha önce hiç yuhalanmadığını söyledi.

"Hiç. Daha önce hiç böyle bir şeyin parçası olmadım. Benim için yeni," diyen Giannis, maç sonrası açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Aynı şey. Ben zorluklardan beslenirim. İnsanlar bana inanmadığında daha da güçlenirim. Evde olmam, deplasmanda olmam, aile yemeğinde olmam ya da tesislerde olmam fark etmez. Gerçekten hiç fark etmez."

Giannis, Bucks'ın kendi standartlarının çok altında oynadığını kabul ederken, neden taraftara karşılık verdiği sorulduğunda ise uzun ve samimi bir açıklama yaptı:

"Evet, ben de yuhaladım. Bana yuhalama gelirse, ben de yuhalarım. Bunu tüm sezon yapıyorum. Deplasmanlarda yanımda değildiniz. Ne zaman yuhalansam, ben de karşılık veriyorum."

"Ben basketbolu takım arkadaşlarım için oynuyorum. Kendim ve ailem için oynuyorum. Bana inanılmadığında, o insanların yanında olmam. Onlara karşı olurum. Ben her zaman böyleydim. Bu değişmeyecek."

Giannis, taraftarların tepkisini adil bulmadığını da açıkça dile getirdi ancak herkesin kendi fikrine sahip olabileceğini söyledi.

Bucks, 17 galibiyet – 23 mağlubiyet derecesiyle Doğu Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor ve son Play-In hattının 1,5 maç gerisinde bulunuyor. Takım, Antetokounmpo hakkında çıkan takas söylentileri nedeniyle de ciddi bir baskı altında.

Milwaukee'yi sıradaki maçta, perşembe günü yükselişteki San Antonio Spurs karşısında zorlu bir deplasman bekliyor.

