14 Ocak
Aliağa Futbol-Samsunspor
2-687'
14 Ocak
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Fenerbahçe
20:30
14 Ocak
Albacete-Real Madrid
23:00
14 Ocak
Senegal-Mısır
20:00
14 Ocak
Inter-Lecce
22:45
14 Ocak
SSC Napoli-Parma
20:30
14 Ocak
Chelsea-Arsenal
23:00
14 Ocak
Alaves-Rayo Vallecano
23:00
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
14 Ocak
Real Betis-Elche
23:00
14 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
15:30
14 Ocak
FC Köln-Bayern Munih
22:30
14 Ocak
Hoffenheim-Mönchengladbach
22:30
14 Ocak
RB Leipzig-Freiburg
22:30
14 Ocak
Wolfsburg-St. Pauli
20:30
14 Ocak
İstanbulspor-Trabzonspor
18:00
14 Ocak
Nijerya-Fas
23:00

Bodrum FK'nın yeni başkanı belli oldu

Bodrum Futbol Kulübü'nde başkanlık görevine Taner Ankara getirildi.

calendar 14 Ocak 2026 14:08
Haber: DHA
Bodrum FK'nın yeni başkanı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü'nde başkanlık görevine Taner Ankara getirildi.

Kulüpte başkanlık görevini yürüten Aşkın Demir'in görevinden ayrılmasının ardından yapılan değişiklikle Taner Ankara, kulübün yeni başkanı oldu. Sipay Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübü'müzün yeni Başkanı Sayın Taner Ankara'ya görevinde başarılar diler, bu önemli görevin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

KUPADA RAKİP KONYASPOR

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü 2'nci hafta karşılaşmasında yarın evinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in düdük çalacağı müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Bodrum FK gruptaki ilk maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilirken, Konyaspor ise Antalyaspor'u 1-0 yendi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
